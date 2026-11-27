Na okoljskem ministrstvu je bila še poleti možnost dela na domu vključena v pogodbe vseh 634 zaposlenih, zdaj lahko to lahko izjemoma odobri le ministrica Polona Rifelj. Na združenem ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, kjer je pred štirimi meseci takšno možnost imelo skoraj 1500 uslužbencev, pa dela na domu ni več. Le izjemoma ga dopuščajo na ministrstvu za izobraževanje, ki ga vodi Borut Rončevič. Napovedane omejitve dela na domu za državne uradnike so tako na devetih resorjih že uvedli, na petih ministrstvih pa jih pripravljajo. Odgovori Urada vlade za komuniciranje (Ukom) kažejo, da so se ministrski resorji omejevanja možnosti dela na domu lotili različno. Nekateri tako zmanjšujejo število dni, ko lahko javni uslužbenci delajo na daljavo, drugi po novem določajo ob katerih ...