Napovedi o omejevanju hibridnega dela državnih uradnikov so postale resničnost. Na katerih ministrstvih vsi delajo v pisarnah in kje (še) ne.
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Na nekdanjem ministrstvu za digitalno prihodnost, ki zdaj spada po okrilje ministrstva za demografijo, so pred tem lahko delali na daljavo kar 20 dni na mesec, torej vse delovne dni. FOTO: Črt Piksi
Na okoljskem ministrstvu je bila še poleti možnost dela na domu vključena v pogodbe vseh 634 zaposlenih, zdaj lahko to lahko izjemoma odobri le ministrica Polona Rifelj. Na združenem ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, kjer je pred štirimi meseci takšno možnost imelo skoraj 1500 uslužbencev, pa dela na domu ni več. Le izjemoma ga dopuščajo na ministrstvu za izobraževanje, ki ga vodi Borut Rončevič. Napovedane omejitve dela na domu za državne uradnike so tako na devetih resorjih že uvedli, na petih ministrstvih pa jih pripravljajo.
Odgovori Urada vlade za komuniciranje (Ukom) kažejo, da so se ministrski resorji omejevanja možnosti dela na domu lotili različno. Nekateri tako zmanjšujejo število dni, ko lahko javni uslužbenci delajo na daljavo, drugi po novem določajo ob katerih ...
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