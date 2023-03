Na ministrstvu od vodstva UKC Ljubljana zahtevajo pojasnila

Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu pri ministrstvu za zdravje od vodstva in sveta Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana zahteva razjasnitev okoliščin suma korupcije, o katerem je poročal POP TV. Ko bo ministrstvo pridobilo vse verodostojne dokaze in uradne informacije, bo odločalo o nadaljnjih korakih, so napovedali.

Televizija POP TV je namreč pridobila dokumente, ki nakazujejo na potencialno korupcijo v UKC Ljubljana. Priznani nevrokirurg Roman Bošnjak naj bi operiral državljanko Severne Makedonije, ki je poleg plačila 27.000 evrov po rednem ceniku za zasebni honorar zdravniku morala nakazati še dodatnih 6000 evrov, je v sredo poročal medij. Po informacijah POP TV je morala pacientka pred posegom denar nakazati na bančni račun agencije v Hongkongu, kot razlog za to je Bošnjak navedel davčno optimizacijo.

Kot je televizija poročala danes, gre za agencijo Klinikum Medical Link. Na svoji spletni strani je agencija še v sredo oglaševala široko ponudbo slovenskega medicinskega znanja, med drugim so bile poleg UKC Ljubljana navedene ustanove Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS (URI) Soča, Onkološki inštitut Ljubljana, pa tudi Kirurgija Bitenc. Vse navedene institucije kakršnokoli sodelovanje z agencijo zanikajo. Danes seznam ustanov na spletni strani agencije ni več dostopen, je še poročala POP TV.

Dr. Roman Bošnjak, nevrokirurg in predstojnik kliničnega oddelka za nevrokirurgijo ljubljanskega kliničnega centra. FOTO: Uroš Hočevar

Če se bodo anonimne navedbe iz medijev izkazale za resnične, se bo ministrstvo kot ustanovitelj javnega zavoda UKC Ljubljana dolžno ustrezno odzvati v skladu s svojimi pristojnostmi, so na ministrstvu za zdravje zapisali v sporočilu za javnost.

Transparentnost v zdravstvu in jasen nadzor nad porabo denarja so namreč ključne usmeritve, ki jim sledimo in za katere se bomo zavzemali tudi v prihodnje, so ob tem poudarili.

Ministrstvo tudi pričakuje, da se bodo za razjasnitev vseh okoliščin vključile vse pristojne institucije, od Nacionalnega preiskovalnega urada, Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), finančne uprave in drugih pristojnih organih.

Prijave na KPK še ni

KPK prijave v tem primeru še ni prejela, primer poznajo iz medijev, v splošnem pa dogajanje kaže na anomalijo, je na današnji novinarski konferenci povedal predsednik KPK Robert Šumi. Na KPK, kot je poudaril Šumi, zavračajo vsakršno netransparentnost in korupcijska tveganja. Če pa so prisotni elementi kaznivega dejanja, so po besedah predsednika komisije za to pristojni policija, tožilstvo in sodstvo.

Na Generalni policijski upravi so za STA pojasnili, da bo policija preverila, ali so v navedenem primeru podani razlogi za sum kaznivega dejanja in nato ukrepala v skladu z zakonskimi pooblastili.

Odzvali so se tudi v Zdravniški zbornici Slovenije, ki je z zadevo seznanjena iz medijev. Iz objav v medijih je po navedbah zbornice razvidno, da sta bili za zasebnega naročnika iz tujine opravljeni dve ločeni zdravstveni storitvi, in sicer konzultacije pred bolnišnično obravnavo pred zahtevnim kirurškim posegom, ki jih je opravil zdravnik v svojem zasebnem času, ter nato operativni poseg, ki je bil opravljen v UKC Ljubljana in je bil samoplačniški, saj je šlo za pacientko iz tujine.

Kot je komentiral že generalni direktor UKC Ljubljana, ni nenavadna praksa, da visoko kvalificirani zdravniki nudijo svoje strokovno znanje kot konzultanti tudi v mednarodnem okolju. Ker pa so bila v javnosti sprožena določena vprašanja, bo za razjasnitev Zdravniška zbornica Slovenije zadevo obravnavala v okviru svojih organov, so zapisali v sporočilu za javnost.