Na mizi je tudi odpoklic veleposlanika Malovrha

Razmere na slovenski misiji pri Organizaciji združenih narodov, ki jo kot veleposlanik vodi Boštjan Malovrh, so zaostrene, eskalirale pa so minuli teden med obiskom predsednice Nataše Pirc Musar v New Yorku. Vse skupaj se dogaja le nekaj dni, preden bo Slovenija 1. oktobra prevzela status opazovalke v varnostnem svetu OZN, kar je uvertura v dveletno članstvo države v tem organu. Če se stvari ne bodo uredile, je po virih iz vlade mogoč tudi odpoklic veleposlanika Malovrha.

Želja predsednika vlade Goloba je bila, da na najpomembnejšem položaju v slovenski diplomatski mreži, mestu veleposlanika v varnostnem svetu, sedi najbolj izkušen in ugleden diplomat. V ožjem izboru sta bila dva, poleg Žbogarja še državni sekretar za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade Andrej Benedejčič. Za slednjega je bilo v kabinetu strateško odločeno, da zaradi svojih izkušenj ponovno zasede mesto veleposlanika pri zvezi Nato, kamor se odpravlja konec leta.

Je pa Benedejčiča po naših zanesljivih informacijah z ministrstva za zunanje zadeve kadrovska komisija ministrstva leta 2021 izbrala kot najprimernejšega kandidata med prijavljenimi za mesto veleposlanika pri OZN. A takratni zunanji minister v vladi Janeza Janše Anže Logar je strokovno izbiro kadrovske komisije ministrstva povozil in za veleposlanika osebno izbral Boštjana Malovrha.