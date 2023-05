Koalicija razmišlja o razreševanju programskih svetnikov

Na seji parlamentarne mandatno-volilne komisije, kjer so se seznanili o nezakonitosti prvega imenovanja generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha in njegovi nezakoniti razrešitvi direktorice TV Slovenija Natalije Gorščak, so poslanci večkrat omenjali odgovornost državnega zbora kot institucije, ki je imenovala programske svetnike, odgovorne za te poteze. »Šli so kot bager čez vse in ta bager še zdaj vozi,« je ravnanje novega vodstva, ki da prejema navodila s Trstenjakove, komentiral Matej Tašner Vatovec, vodja poslancev Levice, stranke, ki tudi vodi kulturno ministrstvo.

»Potem bomo pa verjetno imeli še eno sejo, ko bomo morali začeti postopke razreševanja teh ljudi,« pa je dejala Mojca Šetinc Pašek, poslanka Gibanja Svoboda.

Za komentar te izjave danes (še) ni bila dosegljiva, a po naših informacijah imajo njene besede tudi dejansko podlago. Koalicija menda preigrava možnost, da bi se v državnem zboru vendarle spustila v razreševanje programskih svetnikov, če seveda ustavno sodišče ne bo prej sprejelo drugačne odločitve – danes o noveli zakona o RTV Slovenija namreč znova odločajo in omenja se možnost odprave zadržanja, kar pomeni, da bi začela veljati na referendumu potrjena novela.

Sicer pa bi koalicija lahko šla v razreševanje najmanj šestih programskih svetnikov in o čemer so se že pogovarjali in posvetovali s pravniki, še preden je novela zakona o RTV Slovenija, ki naj bi presekala s trenutnim stanjem, prestala referendumsko odločanje.

Takrat s to potezo niso želeli tvegati, saj je sam postopek nedorečen in potencialno dolgotrajen. Kot so navajali pravniki, bi morali proti vsakemu programskemu svetniku voditi poseben postopek, v katerem bi mu dokazovali protipravno in škodljivo ravnanje za RTV Slovenija. Omogočeno pa bi mu moralo biti tudi sodno varstvo.

A v tem času je ta del starega zakona, ki je urejal to področje, nehal veljati, ustavno sodišče pa se je odločilo za zadržanje novega in ohranitev mandatov trenutnih vodstvenih struktur, zato se ob tej koalicijski odločitvi pojavlja več vprašanj, kako točno naj bi to razreševanje v državnem zboru izpeljali in ali bo z njim koalicija na koncu prepričala tudi sodišče.

V koaliciji se sicer omenja, da imajo za morebitno ukrepanje tudi pravna mnenja.