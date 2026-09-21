Na mizi predlog razrešitve Stevanovića in Avšič Bogovič

DZ bo danes začel redno septembrsko zasedanje, na dnevnem redu so vprašanja poslancev ministrski ekipi, medtem ko bo premier Janez Janša nanje odgovarjal prihodnji teden. Opozicijske Svoboda, SD in Levica pa bodo danes v DZ vložile interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, ker da ministrstvo oz vlada ne vodi suverene zunanje politike.

Sejo DZ bosta sicer v nadaljevanju tedna zaznamovala predloga za razrešitev predsednika in podpredsednice DZ, Zorana Stevanovića in Nataše Avšič Bogovič. Predlogoma za razrešitev bo v torek na seji namenjenih skupaj več kot 13 ur razprave.

Predlog za razrešitev Stevanovića, sicer tudi predsednika Resnice, so poleti vložili poslanci Svobode, SD in Levice, predlog za razrešitev Avšič Bogovič iz vrst največje opozicijske stranke Svoboda pa poslanci SDS, NSi in Resnice. O predlogu razrešitve DZ odloča na tajnem glasovanju. Za razrešitev je potrebnih 46 glasov, takšno večino bi lahko zagotovili poslanci Demokratov, ki se niso podpisali pod nobenega od predlogov.

Med več zakonskimi predlogi bodo imeli poslanci v četrtek na mizi vladni predlog zakona o Skoku, ki med drugim prinaša preoblikovanje Specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ Skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve s tega področja.

V petek je predvidena odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na predlog opozicije, ki jih DZ poleti z zavrnitvijo dnevnega reda izrednih sej ni odredil.