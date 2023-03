Na mizi tudi dopusti, dodatki in nazivi

V nadaljevanju preberite:

Ne samo plače, temveč tudi dolžina dopustov, različni dodatki in njihova višina, prenova nazivov bodo na mizi pri pogajanjih o prenovi plačnega sistema med vlado in sindikati javnega sektorja, ki se ne bodo začela danes, kot je bilo najavljeno, temveč prihodnji ponedeljek. Nad nekaterimi novimi izhodišči, ki jih je vlada sprejela v petek zvečer, so sindikati začudeni, saj predstavljajo »izrazito dramatičen obrat«.