Na morje tudi letos odpeljali sto otrok

V Zdravilišču Debeli rtič, pod borovci, so imeli včeraj poseben dogodek, s katerim so pozdravili sto otrok, ki so prišli na enotedenske počitnice oziroma na Mikovo karavano otroškega smeha. Podjetje MIK Celje ima sicer 36-letno tradicijo izdelovanja stavbnega pohištva, že 21 let pa omogoča otrokom iz socialno šibkejših okolij, da preživijo brezskrben teden dni na morju.

Običajno na morje povabijo otroke iz podeželskih okolij.

»Skrb za drugega je vrednota našega podjetja,« je povedala Adrijana Pliberšek Jeram, generalna direktorica podjetja MIK Celje. Kot je dejala, se zaveda, da so v podjetju najpomembnejši ljudje: »Tudi če damo dobrodelnost na stran, je dejstvo, da podjetje brez ljudi ni nič.« Zato so pred 21 leti začeli organizirati enotedenske morske počitnice za otroke iz socialno šibkejših okolij. Do zdaj so jih razveselili že 2600 iz vse Slovenije.

Za otroke skrbi deset vzgojiteljev. Foto Simona Fajfar

»Ker ima naše podjetje sedež v občini Vojnik, vsako leto peljemo otroke iz Vojnika in Celja, poleg njih pa še iz dveh ali treh regij, ki se vsako leto menjajo. A tako je lažje organizirati prevoz,« je povedala Naja Pliberšek, članica ožjega vodstva podjetja, odgovorna tudi za organizacijo te vsakoletne dobrodelne akcije. Običajno na morje povabijo otroke iz podeželskih okolij, saj je v večjih mestih več dobrodelnih organizacij in s tem tudi možnosti, da poskrbijo za brezskrbne počitnice otrok. Da na letovanje povabijo tiste otroke, ki sicer ne bi mogli na morje, pa jim pomaga tudi Milan Nimić, predsednik humanitarnega društva Enostavno pomagam iz Celja.

Otroci so tisti, ki bodo jutri ustvarjali nov svet, in pomembno je, da ga bodo ustvarjali s spoštovanjem in upanjem.

Pogled v lepši svet

Na prireditvi, na kateri je podjetje MIK Celje Zdravilišču Debeli rtič poklonilo 65.000 evrov, so otroke pozdravili na različne načine: z njimi je zapela Maraaya, zaplesali so z Mikovo maskoto … Glavni namen teh počitnic pa ni samo letovanje otrok ob morju, ampak da jim lepa izkušnja druženja, sodelovanja in prijateljevanja ostane za vedno. Fazli Gashi, eden od desetih vzgojiteljev, ki se bodo teden dni družili z otroki in jim prek različnih delavnic in dejavnosti pričarali nepozabne trenutke, je povedal, da je pomembno, da ti otroci v tem tednu doživijo veliko lepega, od nasmehov, prijateljstev do nepozabnih dogodkov: »Ni fraza, otroci so tisti, ki bodo jutri ustvarjali nov svet. In pomembno je, da ga bodo ustvarjali s spoštovanjem in upanjem.«

Dobra dela so pomembna, sta prepričani Adrijana Pliberšek Jeram in Lilijana Kozlovič. Foto Simona Fajfar

Letos so prvič organizirali tudi natečaj Pogled v lepši svet, na katerem so sodelovale številne osnovne šole oziroma učenci, ki so razmišljali o dobrih dejanjih, jih naredili, narisali ali o njih kaj napisali. Bistvo je, so poudarili na dogodku, da »z vsakim lepim dejanjem naredimo lepši svet, lepši jutri«. Na Debelem rtiču so pripravili razstavo del, nagrajenci natečaja pa so zdaj na letovanju.

Upajo, da se bo sodelovanje nadaljevalo

V Zdravilišču Debeli rtič, ki letos praznuje 70 let delovanja, vsako leto letuje 1800 otrok iz socialno ogroženih družin iz vse Slovenije. »To je naše temeljno poslanstvo, s katerim uresničujemo vrednote solidarnosti in humanosti,« je dejala Lilijana Kozlovič, vodja Zdravilišča in letovišča Debeli rtič. Zdravilišče je ustvarila slovenska družba, od prostovoljcev, nevladnih organizacij, podjetij in drugih, ki na različne načine zagotavljajo, da otroci tu preživijo brezskrbne dni, je dejala Kozlovičeva: »Slovenska družba tu pokaže, da ji je mar za ranljive skupine.«

Na Debelem rtiču se otroci lahko kopajo v morju ali v bazenih. Foto Simona Fajfar

Denar za delovanje zbirajo na različne načine, tako prek fundacije Fiho, projekta Junak Deželak oziroma zdaj Dežela junakov kot z donacijami podjetij, ki večinoma zagotavljajo materialna sredstva, pet velikih pa jim pomaga z delovnimi akcijami. »Izjemi sta dve podjetji, ki že vrsto let pripeljeta otroke na morje, torej dajeta sredstva neposredno za njihovo letovanje. To sta MIK Celje in Tuš, s tem da MIK Celje letovanja organizira že 21 let, od tega 13 let pri nas,« je dejala Kozlovičeva, ki upa, da se bo sodelovanje s tako pomembno humanitarno noto še nadaljevalo.