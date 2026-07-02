  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Na morje tudi letos odpeljali sto otrok

    MIK Celje otrokom iz socialno šibkejših družin že 21 let omogoča počitnice na morju.
    Organizatorji bodo poskrbeli, da bo sto otrok preživelo nepozabno lep teden na Debelem rtiču. Foto Simona Fajfar
    Galerija
    Organizatorji bodo poskrbeli, da bo sto otrok preživelo nepozabno lep teden na Debelem rtiču. Foto Simona Fajfar
    Simona Fajfar
    2. 7. 2026 | 08:15
    2. 7. 2026 | 08:16
    4:59
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    V Zdravilišču Debeli rtič, pod borovci, so imeli včeraj poseben dogodek, s katerim so pozdravili sto otrok, ki so prišli na enotedenske počitnice oziroma na Mikovo karavano otroškega smeha. Podjetje MIK Celje ima sicer 36-letno tradicijo izdelovanja stavbnega pohištva, že 21 let pa omogoča otrokom iz socialno šibkejših okolij, da preživijo brezskrben teden dni na morju.

    Običajno na morje povabijo otroke iz podeželskih okolij.

    »Skrb za drugega je vrednota našega podjetja,« je povedala Adrijana Pliberšek Jeram, generalna direktorica podjetja MIK Celje. Kot je dejala, se zaveda, da so v podjetju najpomembnejši ljudje: »Tudi če damo dobrodelnost na stran, je dejstvo, da podjetje brez ljudi ni nič.« Zato so pred 21 leti začeli organizirati enotedenske morske počitnice za otroke iz socialno šibkejših okolij. Do zdaj so jih razveselili že 2600 iz vse Slovenije.

    Za otroke skrbi deset vzgojiteljev. Foto Simona Fajfar
    Za otroke skrbi deset vzgojiteljev. Foto Simona Fajfar

    »Ker ima naše podjetje sedež v občini Vojnik, vsako leto peljemo otroke iz Vojnika in Celja, poleg njih pa še iz dveh ali treh regij, ki se vsako leto menjajo. A tako je lažje organizirati prevoz,« je povedala Naja Pliberšek, članica ožjega vodstva podjetja, odgovorna tudi za organizacijo te vsakoletne dobrodelne akcije. Običajno na morje povabijo otroke iz podeželskih okolij, saj je v večjih mestih več dobrodelnih organizacij in s tem tudi možnosti, da poskrbijo za brezskrbne počitnice otrok. Da na letovanje povabijo tiste otroke, ki sicer ne bi mogli na morje, pa jim pomaga tudi Milan Nimić, predsednik humanitarnega društva Enostavno pomagam iz Celja.

    Otroci so tisti, ki bodo jutri ustvarjali nov svet, in pomembno je, da ga bodo ustvarjali s spoštovanjem in upanjem.

    Pogled v lepši svet

    Na prireditvi, na kateri je podjetje MIK Celje Zdravilišču Debeli rtič poklonilo 65.000 evrov, so otroke pozdravili na različne načine: z njimi je zapela Maraaya, zaplesali so z Mikovo maskoto … Glavni namen teh počitnic pa ni samo letovanje otrok ob morju, ampak da jim lepa izkušnja druženja, sodelovanja in prijateljevanja ostane za vedno. Fazli Gashi, eden od desetih vzgojiteljev, ki se bodo teden dni družili z otroki in jim prek različnih delavnic in dejavnosti pričarali nepozabne trenutke, je povedal, da je pomembno, da ti otroci v tem tednu doživijo veliko lepega, od nasmehov, prijateljstev do nepozabnih dogodkov: »Ni fraza, otroci so tisti, ki bodo jutri ustvarjali nov svet. In pomembno je, da ga bodo ustvarjali s spoštovanjem in upanjem.«

    Dobra dela so pomembna, sta prepričani Adrijana Pliberšek Jeram in Lilijana Kozlovič. Foto Simona Fajfar
    Dobra dela so pomembna, sta prepričani Adrijana Pliberšek Jeram in Lilijana Kozlovič. Foto Simona Fajfar

    Letos so prvič organizirali tudi natečaj Pogled v lepši svet, na katerem so sodelovale številne osnovne šole oziroma učenci, ki so razmišljali o dobrih dejanjih, jih naredili, narisali ali o njih kaj napisali. Bistvo je, so poudarili na dogodku, da »z vsakim lepim dejanjem naredimo lepši svet, lepši jutri«. Na Debelem rtiču so pripravili razstavo del, nagrajenci natečaja pa so zdaj na letovanju.

    Upajo, da se bo sodelovanje nadaljevalo

    V Zdravilišču Debeli rtič, ki letos praznuje 70 let delovanja, vsako leto letuje 1800 otrok iz socialno ogroženih družin iz vse Slovenije. »To je naše temeljno poslanstvo, s katerim uresničujemo vrednote solidarnosti in humanosti,« je dejala Lilijana Kozlovič, vodja Zdravilišča in letovišča Debeli rtič. Zdravilišče je ustvarila slovenska družba, od prostovoljcev, nevladnih organizacij, podjetij in drugih, ki na različne načine zagotavljajo, da otroci tu preživijo brezskrbne dni, je dejala Kozlovičeva: »Slovenska družba tu pokaže, da ji je mar za ranljive skupine.«

    Na Debelem rtiču se otroci lahko kopajo v morju ali v bazenih. Foto Simona Fajfar
    Na Debelem rtiču se otroci lahko kopajo v morju ali v bazenih. Foto Simona Fajfar

    Denar za delovanje zbirajo na različne načine, tako prek fundacije Fiho, projekta Junak Deželak oziroma zdaj Dežela junakov kot z donacijami podjetij, ki večinoma zagotavljajo materialna sredstva, pet velikih pa jim pomaga z delovnimi akcijami. »Izjemi sta dve podjetji, ki že vrsto let pripeljeta otroke na morje, torej dajeta sredstva neposredno za njihovo letovanje. To sta MIK Celje in Tuš, s tem da MIK Celje letovanja organizira že 21 let, od tega 13 let pri nas,« je dejala Kozlovičeva, ki upa, da se bo sodelovanje s tako pomembno humanitarno noto še nadaljevalo.

    Premium
    Novice  |  Svet
    Odilo Globočnik

    Nacistični zločinec slovenskega rodu Odilo Globočnik končno brez groba in imena

    Odilo Globočnik velja za soizumitelja plinskih celic in snovalca koncepta uničevalnega taborišča.
    Tina Horvat 1. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Vredno branja

    Na območju Belopeških jezer našli trupli slovenskih pohodnikov

    Osebi sta najverjetneje umrli v začetku junija. Našla ju je skupina mimoidočih pohodnikov.
    1. 7. 2026 | 07:22
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    »Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

    Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
    1. 7. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Dostop do storitev

    Vlada načrtuje brezplačni bančni račun za plačo in pokojnino

    Koalicija načrtuje vzpostavitev brezplačnega bančnega paketa, ZBS opozarja na problematičnost take obveznosti.
    Maja Grgič 1. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

    Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
    Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja (video)

    Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
    26. 6. 2026 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Na ta način lahko znižate dohodnino

    Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
    29. 6. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Na Hrvaškem vas lahko letos zaboli dodaten strošek

    Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
    Promo Delo 29. 6. 2026 | 09:47
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vodenje v podjetjih

    Z UI in novimi generacijami premiki tudi v vodenju

    Vodje morajo namesto klasičnega nadzora v timu graditi zaupanje, sodelovanje in poudarjati smisel sprememb.
    Milka Bizovičar 2. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Podjetnice v Sloveniji na samostojno pot z željo po spremembi

    Poročila Evropske komisije kažejo nadaljnjo rast evropskih malih in srednjih podjetij ter poudarjajo izzive za podjetnice.
    Marjana Kristan Fazarinc 2. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Absentizem

    Režimi bolniške odsotnosti po novem v e-obliki

    Zavarovancem bodo navodila avtomatično na voljo na portalu zVem. Kdor ga nima, bo moral sam poskrbeti za obveščenost.
    Barbara Hočevar 1. 7. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Demenca

    Pravočasna diagnoza demence je boljša prognoza (VIDEO)

    Demenca vpliva na življenje približno 150.000 ljudi v Sloveniji, saj za vsakim človekom z demenco stojijo najmanj trije oskrbovalci.
    Marjana Kristan Fazarinc 1. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Debeli rtičmik celjeAdrijana Pliberšek Jeramotroci iz socialno ogroženih okolij

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Nemčija

    V požaru v nemški bolnišnici umrli dve osebi

    Davi sta se s strehe petnadstropne stavbe še vedno dvigala plamen in dim.
    2. 7. 2026 | 09:16
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Bruselj

    Skupina EPP bo zaradi pomanjkanja etike izključila Branka Grimsa

    Evropskega poslanca bodo izključili zaradi pomanjkljive delovne etike.
    2. 7. 2026 | 09:08
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    INTERVJU

    94-letnica o življenju v Tanzaniji: To je bil nenapisan zakon za nas tujce

    Etnologinja Živka Črnivec se spominja življenja v Tanzaniji, nenavadnih dogodkov, ki jih je doživela, in lekcij, ki jih nosi še danes.
    2. 7. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Albanija

    Luksuzno letovišče Jareda Kushnerja lahko ogrozi vstop Albanije v EU

    Evropski parlament je v nedavno sprejeti resoluciji podprl protestnike in pozval k takojšnji ustavitvi vseh gradbenih posegov na zaščitenih območjih.
    2. 7. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Na morje tudi letos odpeljali sto otrok

    MIK Celje otrokom iz socialno šibkejših družin že 21 let omogoča počitnice na morju.
    Simona Fajfar 2. 7. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    INTERVJU

    94-letnica o življenju v Tanzaniji: To je bil nenapisan zakon za nas tujce

    Etnologinja Živka Črnivec se spominja življenja v Tanzaniji, nenavadnih dogodkov, ki jih je doživela, in lekcij, ki jih nosi še danes.
    2. 7. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Albanija

    Luksuzno letovišče Jareda Kushnerja lahko ogrozi vstop Albanije v EU

    Evropski parlament je v nedavno sprejeti resoluciji podprl protestnike in pozval k takojšnji ustavitvi vseh gradbenih posegov na zaščitenih območjih.
    2. 7. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Na morje tudi letos odpeljali sto otrok

    MIK Celje otrokom iz socialno šibkejših družin že 21 let omogoča počitnice na morju.
    Simona Fajfar 2. 7. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    VELIK USPEH

    Slovenska zgodba z regionalnim vplivom

    Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kartica, ki krije vse: brez nje lahko dopust hitro postane precej dražji

    Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
    1. 7. 2026 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Modro poletje na GOLD TV: serija, ki nas vrača v čas otroštva in morja

    Kdaj smo kot družba izgubili otroštvo? Kdaj so poletja nehala biti neskončna?
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 13:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VRHUNSKOST

    Novi Mercedes-Benz GLB: sprememba je več kot očitna

    Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 14:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pri štiridesetih še ni prepozno

    Kako laserska operacija dioptrije vrne leta brez očal
    Promo Delo 30. 6. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

    Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
    1. 7. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
    Vredno branja

    Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

    Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 30. 6. 2026 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    »Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

    Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
    1. 7. 2026 | 09:38
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo