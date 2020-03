Na širjenje koronavirusa so gasilci dobro pripravljeni

Prepovedali nepotrebne obiske

Dobro izurjeni in pripravljeni za najbolj zahtevne naloge. FOTO: Bojan Rajšek/Delo



Usposobljeni za uporabo zaščitne opreme

»Delovna morala naših gasilcev je na visokem nivoju. Pripravljeni smo na morebitne najtežje naloge,« Tomaž Kučič, poveljnik ljubljanske javne gasilske službe.

»V Ljubljani smo že precej pred razglasitvijo epidemije posebno pozornost namenili ustreznim organizacijskim in drugim ukrepom«. Boštjan Okorn, svetovalec za javno gasilsko službo. FOTO: GBL

Ljubljana – Ljubljanski poklicni gasilci so v precej spremenjenih razmerah dobro pripravljeni in zagotavljajo, da prebivalcev Ljubljane, tudi ob morebitnem poslabšanju zdravstvenih razmer, ne bodo pustili na cedilu. »Delovna morala naših gasilcev je na visokem nivoju. Pripravljeni smo na morebitne najtežje naloge,« je za Delo povedal, poveljnik ljubljanske javne gasilske službe.Za varnost prebivalcev in premoženja v štirih izmenah skrbi 130 poklicnih gasilcev. »Po izbruhu epidemije nismo imeli nobene resne intervencije in resnično si želim, da tako tudi ostane. V nasprotnem primeru pa lahko zatrdim, da smo zelo dobro pripravljeni,« je povedal Kučič. Zaradi širjenja koronavirusa so morale operativne enote iz sistema zaščite in reševanja aktivno prevzeti določene ukrepe. Gasilstvo namreč predstavlja kritično strukturo v sistemu.»V Ljubljani smo že precej pred razglasitvijo epidemije posebno pozornost namenili organizacijskim in drugim ukrepom za zagotovitev neprekinjenega izvajanja občinske javne gasilske službe. To je naša odgovornost, zato so bili ukrepi izvedeni strokovno in premišljeno,« je povedal, svetovalec za javno gasilsko službo.Pravi, da lahko le popolnoma zdrav gasilec posreduje učinkovito, zaradi česar so nemudoma uvedli prepoved vseh nepotrebnih obiskov in zadrževanj v gasilskih enotah. Odpovedane so bile vse že načrtovane aktivnosti, vključno z izobraževanji in usposabljanji. Še posebej strogi ukrepi veljajo v prostorih Gasilske brigade Ljubljana, kjer svoje delo opravljajo 24 ur na dan.Zagotovili so zadostno količino zaščitnih in dekontaminacijskih sredstev. Posebno pozornost so posvetili usposabljanju za varno delo s specifično zaščitno opremo, »saj jo bomo v tem času mnogo pogosteje tudi uporabljali«.Ljubljanski poklicni gasilci so uvedli poseben režim aktiviranja in delovanja vseh enot, ki lahko na kadrovskem ter materialno-tehničnem področju samostojno izvajajo operativne naloge. Režim je večstopenjski in zagotavlja učinkovito opravljanje nalog tudi ob morebitnem zmanjšanju števila gasilcev.Določili so še dodatne zaščitne ukrepe pri operativnem delu, predvsem ob intervencijah, kjer prihajajo v stik z večjim številom ljudi ali obolelimi osebami.