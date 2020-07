Na nekaterih mejnih prehodih že nastajajo kolone

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško že nastajajo kolone.



Na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški je kolona, dolga dva kilometra in pol. Pred mejnim prehodom Dragonja tri kilometre in Jelšane dva kilometra, oboje v smeri proti Hrvaški.



Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje (do 30 minut za izstop), Dragonja (do ene ure za vstop, do 30 minut za izstop), Sočerga (do 30 minut za izstop), Jelšane (do ene ure za izstop) in Gruškovje (do ene ure za vstop, do 30 minut za izstop).

Predor Karavanke občasno zapirajo

Na gorenjski avtocesti med predorom Karavanke in Jesenicami v smeri Ljubljane predor Karavanke zaradi varnosti občasno zapirajo, zato lahko nastanejo daljši zastoji.



Popoldne je sicer pričakovati povečano gostoto prometa zlasti iz smeri turističnih krajev proti urbanim središčem, še izhaja iz podatkov na portalu prometno-informacijskega centra.