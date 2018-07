Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško zastoji

Promet je na nekaterih cestah zgoščen, daljša čakalna doba za osebna vozila pa je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane in Gruškovje. Na mejnih prehodih Sečovlje in Dragonja vozniki za vstop čakajo uro in pol, za izstop pa 40 minut. Na obeh straneh mejnega prehoda Gruškovje čakajo pol ure, poroča prometnoinformacijski center.Prav tako po pol ure čakajo vozniki osebnih vozil na vstop na Jelšanah in Starodu.



Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda in Kozarja ter na primorski avtocesti proti Vrhniki, na koncu podravske avtoceste pri Podlehniku in naprej po glavni cesti do mejnega prehoda Gruškovje, na gorenjski avtocesti pred Vodicami proti Kranju, pred predorom Karavanke proti Avstriji zaradi kontrole prometa na avstrijski strani ter na cestah Padna-Dragonja in Parecag-mejni prehod Sečovlje.



Zaradi počitniške sezone je tudi danes na Obali ter na mejah s Hrvaško in Avstrijo ponekod že gost promet z zastoji. Prometnoinformacijski center gnečo pričakuje predvsem popoldne in zvečer.



V času turistične sezone velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro, ob nedeljah in praznikih med 8. in 21. uro, na primorskih cestah med 8. in 22. uro.