Na Nizozemskem znova izbruhnili izgredi

Na Nizozemskem na protestih proti omejitvenim ukrepom znova izbruhnili izgredi

Na nizozemskih ulicah se je v soboto znova zbralo na tisoče nasprotnikov vladnih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Že drugi dan zapored so izbruhnili izgredi. Do nasilja je med drugim prišlo v Haagu, kjer je policija aretirala najmanj sedem ljudi. Poškodovanih pa je bilo pet policistov, od tega so morali enega, ki je utrpel pretres možganov, prepeljati v bolnišnico. Dva sta utrpela poškodbe sluha zaradi močnih pokov pirotehničnih izdelkov.

V mestih Alkmaar na zahodu države in Almelo na vzhodu pa so navijači vdrli na dve nogometni tekmi nizozemske prve lige, ki sta zaradi epidemije potekali pred praznimi tribunami. Tekmi so morali prekiniti za več minut, poročajo nizozemski mediji. Več tisoč protestnikov se je zbralo tudi v Amsterdamu, čeprav je ena od skupin zaradi petkovega nasilja pred tem odpovedala za soboto napovedan protest. Na Nizozemskem je spričo zaostrenih epidemioloških razmer minulo soboto začelo veljati tritedensko delno zaprtje javnega življenja s strogimi omejitvami glede delovanja restavracij, trgovin in športnih dogodkov.

Državo so že januarja doleteli najhujši izgredi v štirih desetletjih, potem ko je v veljavo stopila nočna omejitev gibanja. A eden še strožjih ukrepov morda šele prihaja. Nizozemska vlada namreč razmišlja, da bi necepljenim proti covidu-19 prepovedala vstop v bare in restavracije.

Protesti so potekali tudi v drugih državah, med drugim na Hrvaškem in v Avstriji.