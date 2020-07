Na novo okuženih 21 oseb

V sredo so testirali 1198 oseb in potrdili 21 okužb s koronavirusom sars-cov-2. Umrl ni nihče, devet oseb je v bolnišnici. Doslej so v Sloveniji potrdili skupno 1634 okužb.V torek so potrdili 13 okužb, testiranj pa je bilo 1399.​Število okužb v zadnjem času torej znova raste. Minister za zdravjeje včeraj na združenju direktorjev bolnišnic dejal, da se na približno šest dni število okužb podvoji. Ponovne ustavitve javnega življenja si ne moremo privoščiti, je dodal. Glede Hrvaške, kjer imajo tudi veliko primerov, a se Slovenija še ni odločila, da bi jo umaknila s seznama varnih držav, pa je povedal, da do Hrvaške igramo neko pokroviteljsko politiko in bomo videli, če bo po tamkajšnjih volitvah kaj drugače.Kot je včeraj povedala dr. , vodja strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije pri ministrstvu za zdravje, so bili sprva problem uvoženi primeri, zdaj pa že opažajo sekundarne okužbe, ki so posledica teh okužb, nekaj jih je tudi nejasnega izvora, kar v epidemiološki službi vzbuja največjo skrb. Dodala je, da so v zadnjem času nove okužbe generirali predvsem prehodi južne državne meje in zasebne zabave.​Poraja se vprašanje, ali bodo pristojni morda znova razglasili epidemijo. »Treba je povedati, da imamo v zadnjem tednu tako rekoč praviloma več kot deset primerov na dan. Število se približuje 15, ki je že nekakšen alarm za epidemiološko službo, ki ima seveda omejene svoje kadrovske možnosti,« je včeraj komentirala Beovićeva.V začetku maja se je širjenje virusa umirjalo, zato je vlada na podlagi strokovne ocene Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kar državi omogoča zakon o nalezljivih boleznih, 15. maja preklicala epidemijo, ki jo je razglasila 12. marca.Prvo okužbo z virusom so pri nas odkrili 4. marca, nato je število okužb izrazito hitro naraščalo. Ob razglasitvi epidemije smo imeli potrjenih 96 okužb. Slovenija je takrat sprejela ostre ukrepe zapiranja meja, zaprla je šole, javno življenje se je tako rekoč ustavilo, če je bilo le mogoče, je delo potekalo od doma.