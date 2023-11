V Piranu zaradi visokega plimovanja sprožen alarm

Regijski center za obveščanje Koper je zaradi visokega plimovanja morja v Piranu, nekaj po deveti zjutraj, spet sprožil sireno javnega alarmiranja z znakom opozorilo na nevarnost.

Na obalnem območju je že minulo noč morje prestopilo obalno črto, zato so sprožili opozorilne sirene. Več težav pa so povzročile obilne padavine, zaradi katerih je meteorna kanalizacija preplavila del starega središča Izole. Ob treh so se razmere umirile. Enote civilne zaščite so bile na terenu tudi v Piranu in Šalari. Luka Koper je spet odprta.

Na Obali gasilci črpali vodo

Ob večerni plimi je morje v Piranu prestopilo rob obalne črte. V Piranu so sireno javnega alarmiranja sprožili ob 23.17, ob 00.07 pa še v Izoli. Pod vodo so bili deli piranske punte, so sporočili s CORS. Po teh podatkih je na Obali padlo več kot 28 litrov vode na kvadratni meter.

V Izoli je voda dosegla Prešernovo nabrežje, a se ni prelila, je povedal vodja tamkajšnje civilne zaščite Zdenko Deželak. Dodal pa je, da je zaradi močnega deževja poplavila meteorna kanalizacija. Do 20 centimetrov vode je bilo na Manziolijevem trgu, Ljubljanski ulici in bližnjih delih mestnega središča. Najhuje je bilo med 1. in 2. uro. Enote civilne zaščite so bile na terenu do 3. ure.

Koprska gasilska brigada je ponoči posredovala petkrat. Pomagala je pri črpanju vode v Izoli. Gasilci so bili v pripravljenosti tudi v Vanganelski dolini oziroma v Šalari, kjer obstaja nevarnost, da bi Badaševica prestopila bregove. Vodo so črpali tudi v Izletniški ulici v Žusterni, kjer se je pred tedni sprožil zemeljski plaz.

Na pristaniški kapitaniji so za STA povedali, da je veter ponoči oslabel, tako da je pristanišče od 2. ure spet odprto. Morje bo glede na podatke Arsa poplavilo zoper ob deveti uri dopoldan, v obsegu 30 centimetrov.

Kot so za Radio Koper povedali s Civilne zaščite Ilirske Bistrice, jih je ponoči zajela močno neurje, meteorna voda pa je ogrožala in poplavljala objekte. Danes zjutraj pa so imeli težave v samem mestu, zato so vse službe na terenu.

Več intervencij na Severnem Primorskem

Kot so sporočili iz regijskega štaba Civilne zaščite za severno Primorsko, je nekaj minut čez polnoč celotno to področje hitro prešla izrazita nevihta. Veter in naliv sta povzročila nekaj težav in posledično intervencije gasilcev. Zaradi poplavljanja objektov so slednji posredovali v Kanalu (črpanje vode), tamkajšnji osnovni šoli pa so dostavili protipoplavne vreče. Tudi v Selu (občina Ajdovščina) je voda ogrožala stanovanjski objekt.

Podrta drevesa pa so ovirala promet na cestah: Bovec – Žaga, Kanal – Avče in Doblar – Ročinj. Zaradi vode na cestišču in nanosov pa je bil promet oviran na cesti Tolmin – Kobarid pri Kamnem, med Žago in Bovcem pri gostišču Žvikar (tam je bila popolna zapora) in med Bovcem in Trento pri Soči. Tam je eno vozilo tudi obtičalo v vodi in posredovati so morali gasilci PGD Bovec.

Zaradi plazu je še vedno zaprta cesta Most na Soči – Modrej (občina Tolmin), medtem ko je promet oviran (zaradi zemeljskega plazu) na cesti Gonjače – Dobrovo pri Zalem Bregu (občina Brda).

Po 4. uri so odgovorni zaprli tudi cesto Tolmin – Volče, zaradi poplavljenega cestišča.

Cesta Bača pri Modreju - Petrovo Brdo, ki je bila preventivno zaprta, razen za intervencijska vozila, od včeraj od 17. ure naprej pa je znova odprta od 5. ure, je sporočil poveljnik CZ občine Tolmin Miha Vencelj.

V Avščku (občina Kanal ob Soči) pa je podrto drevo padlo na osebno vozilo. Odstranili so ga gasilci PGD Kanal.

Močan veter pa je odkril streho na delu stanovanjskega objekta v Lokovcu (mestna občina Nova Gorica), v katerem živi družina s petimi otroki. V prostore hiše je vdirala deževnica, a zahtevne vremenske razmere (predvsem veter) gasilcem PGD Čepovan niso dovoljevale varne večje intervencije na objektu. Zato so za pomoč s posebnim vozilom Unimog zaprosili regijski štab CZ za severno Primorsko.