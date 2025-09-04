Na Obali slavijo vrnitev Vittoreja Carpaccia

V nadaljevanju preberite:

Piranska cerkev sv. Frančiška že dolgo ni bila tako obiskana, kot popoldne. Vsi so hoteli videti Marijo z otrokom na prestolu in svetniki, kot jo je naslikal renesančni beneški mojster Vittore Carpaccio. V Piranu so jo sprejeli z navdušenjem. Govorniki so menili, da so se uresničile dolgoletne sanje, in izrazili željo, da bi poslanstvo, ki ga prinaša slika, vplivalo še na vrsto drugih nerešenih vprašanj. Vrnjena slika je dober dokaz, da sta zaupanje in dobra beseda ključna za reševanje še tako na videz nerešljivih vprašanj.