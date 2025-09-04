  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Na Obali slavijo vrnitev Vittoreja Carpaccia

    Carpaccieva slika je deset centimetrov večja. Vrnitev je preprosta gesta, ki želi graditi mostove in ne zidov, kot je govoril že papež Frančišek.
    Vrnitev dragocene slike je napolnila piransko cerkev sv. Frančiška. FOTO: Črt Piksi
    Galerija
    Vrnitev dragocene slike je napolnila piransko cerkev sv. Frančiška. FOTO: Črt Piksi
    Boris Šuligoj
    4. 9. 2025 | 20:30
    6:23
    Piranska cerkev sv. Frančiška že dolgo ni bila tako obiskana, kot popoldne. Vsi so hoteli videti Marijo z otrokom na prestolu in svetniki, kot jo je naslikal renesančni beneški mojster Vittore Carpaccio. V Piranu so jo sprejeli z navdušenjem. Govorniki so menili, da so se uresničile dolgoletne sanje, in izrazili željo, da bi poslanstvo, ki ga prinaša slika, vplivalo še na vrsto drugih nerešenih vprašanj. Vrnjena slika je dober dokaz, da sta zaupanje in dobra beseda ključna za reševanje še tako na videz nerešljivih vprašanj.

    Več iz teme

    PiranVittore Carpaccioumetnostkulturna dediščina

    VEČ NOVIC
