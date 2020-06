Na Obali težave s plimovanjem, v Piranu se je oglasila sirena

Na Obali znova povzroča težave plimovanje. Uprava RS za zaščito in reševanje poroča, da je po 20. uri prišlo do poplavljanja morja tako v Izoli kot Piranu. Kot dodaja STA, se je v Piranu oglasila sirena javnega alarmiranja.Arso je sicer za nocojšnjo noč objavil opozorilo, predvsem v zahodni polovici Slovenije bodo ob prehodu fronte krajevno močni nalivi, ob morju bo občasno pihal okrepljen do močan jugo.Za danes in jutri je sicer ob večerni plimi med 20. in 23. uro napovedano, da se bo morje razlivalo po nižjih delih obale. Nocoj naj bi se razlivalo v višini okoli 20 centimetrov.