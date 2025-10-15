Na obeh polih imamo nekoga, ki brani status quo

V nadaljevanju preberite:

Stranka Prerod Vladimirja Prebiliča, ki ima danes ustanovni kongres v Kočevju, in Demokrati Anžeta Logarja utegnejo biti pomembni, če ne celo ključni pri sestavljanju naslednje vlade. Gosta Delovega podkasta Moč politike sta pojasnila, s katerimi strankami se vidita v prihodnji koaliciji in s katerimi ne.

Ko se pogovarjamo o kadrih, je treba povedati, da so kadrovski bazeni v Sloveniji omejeni. Če vzameš nove ljudi, sledijo očitki, da niso vešči politike. Če vzameš stare ljudi, pa pridejo očitki, da so tako ali drugače kontaminirani. Osebno sem se zavzel, da poskušamo narediti mešanico tako novih kadrov kot nekaterih, ki so v politiki vešči. V ekipi smo se zavzeli, da je stopnja integritete poleg strokovnosti tista, ki je zelo pomembna. Samo tako lahko uživaš zaupanje in sprejemaš politične odločitve, ki ne bodo vedno samo prijazne in popularne," na vprašanje, koga mu je do zdaj uspelo prepričati, da se pridruži stranki Prerod, odgovarja Vladimr Prebilič.