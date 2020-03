Na obisk v muzej kar z domačega fotelja  

Smeh je pol zdravja

Virtualni ogled protokolarnih vozil v TMS

Strip o življenju v času koronavirusa

Ker so muzeji do nadaljnjega zaprti, zaposleni pa delajo od doma, vabijo obiskovalce, naj jih obiščejo kar z domačega naslanjača, s pomočjo spleta. Tiste ustvarjalnejše pa vabijo tudi k ustvarjanju stripov, zbiranju vicev …Na spletni strani Slovenskega etnografskega muzeja ( https://www.etno-muzej.si/sl ) so vzpostavili nov zavihek SEM OD DOMA, kjer so na enem mestu zbrali vse e-vsebine, ki jih ponuja SEM – od spletnih zbirk, fotografij, predmetov, filmografije, galerije pripovedovalcev, spletnih razstav, na voljo so spletne publikacije SEM in digitalna učna ura za osnovnošolce in učitelje o oblačilni kulturi na Slovenskem.SEM se je priključil tudi spletni strani Digitalna solidarnost, ki se je odprla v času epidemije in javnosti zagotavlja brezplačne vsebine. Ponuja svoje digitalne zbirke, ki so na ogled na spletni strani SEM https://digitalna-solidarnost.si/podjetja_in_brezplacne_ponudbe/ V krizi, ki je nastala zaradi epidemije koronavirusa, pa vabijo tudi k zbiranju vicev ali tako imenovanem »koronskem humorju«. Smeh je več kot pol zdravja, pravijo v SEM, zato zbirajo vice oziroma šale na temo koronavirusa, pandemije, izolacije, ki trenutno krojijo naš vsakdanjik. Za duševno zdravje je humor več kot dobrodošel, poudarjajo. Vabijo, da jim vice pošljete na spletni naslovin jih prebirajte na www.etno-muzej.si Kot pravijo v SEM, se smejte in jih delite najprej, ter dovolite, da vam vzbujajo dobro voljo in vzpostavljajo varen in blagodejen odmik od hudega, s katerim se soočamo. Ob koncu krize bodo zbrane vice objavili v posebnem dokumentu, v katerem bodo z odmikom časa ujeta posebnost tega trenutka in naša življenja v njem. Zbrano gradivo bo postalo del zbirke kustodiata za Duhovno kulturo.K virtualnim ogledom in ogledu digitalne zbirke vabi tudi Tehniški muzej Slovenije v Bistri. Povezava do spletnih vsebin je na www.tms.si/2020/03/17/vabimo-vas-na-ogled-spletnih-zbirk/ . Med drugim je na voljo tudi virtualni ogled zbirke protokolarnih vozil TMS. Posebno mesto v muzeju zavzema zbirka limuzin, ki jih je uporabljal jugoslovanski predsednik Tito. Gre za redke primerke prestižnih limuzin z visoko tehnično in zgodovinsko vrednostjo, obiskovalce vabijo na virtualni sprehod. Virtualno si je mogoče ogledati tudi Muzej pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu, zvočne e-knjižice za otroke Vesela dolina in Naj se sliši delo. Na voljo so tudi e-katalogi Znanje brez meja, Motorji iz Kopra, v angleščini pa The Flying Man Stanko Bloudek in zbirka zvokov, ki so jo posneli v okviru projekta Sound of Changes. Na voljo je tudi spletni vodnik muzejskih enot in zbirk.Tudi v Muzeju novejše zgodovine Slovenije svojo bogato zbirko delijo na spletu, na facebooku, instagramu in twitterju. Ustvarjalnejše pa vabijo k ustvarjanju šestsličnega stripa o tem, kako preživljajo svoj vsakdanjik v času epidemije zaradi koronavirusa, ki jih lahko do 1. aprila pošljete naali jih delite na facebooku: @Muzej novejše zgodovine Slovenije, twitterju: @MuzejNZS, instagramu: @muzejnzs. Stripovske zgodbe bodo objavljene na razstavi, ko se bodo razmere normalizirale, najboljše bodo tudi nagrajene.