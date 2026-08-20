Na območju Črnotič požar, aktivirali so air tractorje

Na območju Črnotič pri Kopru je izbruhnil požar v naravnem okolju, ki je zajel približno 12 hektarjev površine, je sporočila Gasilska zveza Slovenije. Zaradi vetrovnih razmer se je požar širil v smeri Petrinj.

Na intervenciji sodeluje 100 gasilcev s 30 vozili. Aktivirani so bili OGZ Koper, PGD Materija, GB Koper, ZGRS Sežana ter tečajniki usposabljanja za gašenje požarov v naravnem okolju iz Sežane. Aktiviran je bil tudi PV-2, o dogodku pa je bil obveščen Zvonko Glažar, poveljnik Gasilske zveze Slovenije.

Pri gašenju iz zraka sodelujejo trije Air Tractorji.

Na terenu sodelujejo tudi Zavod za gozdove Slovenije, ki je enotam zagotovil zemljevide območja, Policija in ELES

Požar je lokaliziran, na požarišču potekajo sanacijska dela.