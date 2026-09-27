Na območju Globokega intervencija zaradi odstranitve druge letalske bombe

Na območju Globokega pri Radovljici danes poteka intervencija zaradi odstranitve druge letalske bombe, ki so jo delavci vodnogospodarskega podjetja odkrili med deli v strugi Save. Deaktivacijo in odstranitev izvajajo pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.

Ključni varnostni ukrepi veljajo med 9. in 13. uro. V tem času so na območju predvidene zapore cestnega in železniškega prometa ter zračnega prostora, zaprto je tudi letališče Lesce.

V radiju 400 metrov od bombe velja evakuacija, vendar na tem območju ni stanovanjskih objektov. Med 400 in 600 metri od najdbe, kamor sodijo deli naselij Globoko, Mišače in Dobro Polje, morajo prebivalci ostati v zaprtih prostorih, vstop in promet na območju pa nista dovoljena. O začetku in koncu ukrepov prebivalce obveščajo gasilci s sirenami in glasovnimi napravami na vozilih.

Gre za 213 kilogramov težko letalsko bombo angleške izdelave. En vžigalnik manjka, drugi je po navedbah pristojnih v dobrem stanju, zato strokovnjaki pričakujejo uspešno deaktivacijo že v prvi fazi. Nato bodo na kraju najdbe uničili še detonatorje.

Na istem območju so prvo bombo odstranili 6. septembra. Šlo je za 250 kilogramov težko ameriško bombo, ki so jo našli pod železniškim mostom pri Globokem.

Strokovnjaki ocenjujejo, da bi bilo lahko v okolici mostu še od 25 do 30 neeksplodiranih bomb. Zavezniki so namreč 5. aprila 1945 strateško pomemben most bombardirali s 96 letali, ki so na območje odvrgla med 250 in 350 bomb.