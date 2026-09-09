Na območju Kamnika potrebno prekuhavanje vode

Komunalno podjetje Kamnik obvešča uporabnike pitne vode na vodovodnih sistemih Iverje, Kamniška Bistrica, Palovče in Velika Lašna, da je potrebno prekuhavanje vode za prehrambene namene in osebno higieno rok.

Prekuhavanje vode je potrebno zaradi preliminarnih rezultatov kakovosti pitne vode, ki jih je objavil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, so sporočili iz komunalnega podjetja.

Prekuhavanje vode je praviloma kratkoročen, nujen ukrep, s katerim izboljšamo mikrobiološko kakovost pitne vode, navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Vodo prekuhamo v čisti kuhinjski posodi. Potem ko voda zavre, običajno zadostuje, da burno vre še eno minuto.

Voda naj vre tri minute

Zaradi večje varnosti pa na NIJZ priporočajo, da voda vre tri minute. Tri minute vretja zagotavlja tako široko varnost, da to vodo lahko uživajo tudi osebe z močno oslabljenim imunskim sistemom, so zapisali. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja že prekuhane vode je najbolje, da voda ostane v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v hladilniku, v čisti in pokriti posodi, še svetujejo. Tako pripravljeno vodo lahko za pitje in pripravo hrane uporabljamo 24 ur, izjemoma do 48 ur.