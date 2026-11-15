Na območju Ljubelja se je poškodovala 18-letna pohodnica

S kranjske policijske uprave so sporočili o gorski nesreči, ki se je zgodila včeraj. Okoli 9.20 je ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je tudi policist gorske policijske enote ter gorski reševalci GRS Tržič posredovali na območju Ljubelja.

Po podatkih, s katerimi razpolaga policija, je 18-letna pohodnica hodila po Bornovi poti iz Ljubelja proti planini Prevali. Tam je s pobočja melišča v bližini tunela priletela skala in jo zadela ter hudo telesno poškodovala.

S helikopterjem Slovenske vojske so jo prepeljali v UKC Ljubljana. Policisti bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.

Ob tem je GRS Tržič opozoril, da je pot iz Ljubelja do planine Preval v zelo slabem stanju, in sicer je pot krušljiva, jeklenice so potrgane..

Kot so na facebooku zapisali z GRS Tržič, so se takoj ob klicu o poškodbi zbrali v Pristavi in se s terenskimi vozili odpravili na Ljublej. Na kraju so našli mlado dekle, ki jo je na poti zadel kamen oz. skala, takoj so aktivirali helikopter.

Do prihoda zdravnika so ji na kraju nudili prvo pomoč, jo zaščitili in zavarovali ter na varno pospremili očividce. Zaradi megle helikopter poškodovano dekle ni mogel odpeljati v Ljubljano, zato so jo odpeljali do Brnika, od tam naprej pa z reševalnim vozilom v Ljubljano.