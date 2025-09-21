Na območju Ponce se je smrtno ponesrečila 68-letna nemška pohodnica

Ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je tudi policist gorske policijske enote je okoli 15. ure poletela do Blejske koče na Lipanci, kjer si je 31-letni pohodnik poškodoval koleno. S helikopterjem Slovenske vojske je bil prepeljan v splošno bolnišnico Jesenice.

Nekaj čez 15. uro je bila ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je tudi policist gorske policijske enote zaprošena za posredovanje v gorski nesreči na območju Ponce v občini Kranjska Gora. Po podatkih s katerimi razpolagamo sta se 68-letna pohodnica in 73-letni pohodnik, oba državljana Nemčije, zjutraj okoli 10. ure, začela vzpenjati po neoznačeni planinski poti (gorniška neoznačena pot imenovana PP - Planica Pokljuka) mimo planiške letalnice v smeri proti Ovčji strani in od tam proti Tamarju.

Poti nista videla

Pohodnico, ki je podlegla poškodbam, so odpeljali v dolino. FOTO: GRS Rateče

Na delu od Ovčje strani do Tamarja je pot zahtevna in ji je na posameznih delih težko slediti. Tej poti sta sledila, dokler ni prečkala večje skalne grape, točno pod Škrbino med Visoko in Srednjo Rateško Ponco, na višini približno 1450 metrov. Ker poti nista več videla sta začela sestopati po tej skalni grapi proti dolini.

Grapa je postajala vse ožja in strma in na višini približno 1390 metrov je 68-letni pohodnici spodrsnilo in je padla v globino ter se tako hudo telesno poškodovala, da je na kraju umrla. Na kraju ji je pomoč nudila ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika s policistom gorske policijske enote, ki je opravil ogled kraja, in gorski reševalci GRS Rateče. Pohodnica je bila s helikopterjem Slovenske vojske prepeljana v dolino. Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti o dogodku obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.

Še poškodovan gleženj

Nekaj čez 16. uro so bili kranjskogorski policisti obveščeni o 34-letni tuji pohodnici, ki si je na poti iz Tamarja proti Planici poškodovala gleženj. Pomoč so ji na kraju nudili gorski reševalci GRS Rateče in jo prepeljali do Planice, kjer jo je v nadaljnjo oskrbo prevzelo zdravstveno osebje in jo z reševalnim vozilom prepeljalo v SB Jesenice. Policisti bodo dogodek ustrezno evidentirali.

Ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je tudi policist gorske policijske enote je nekaj čez 17.30 poletela še do Doma Valentina Staniča pod Triglavom. Zaradi zdravstvenih težav so 26-letnega pohodnika, državljana Francije, s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v SB Jesenice. Policisti bodo dogodek ustrezno evidentirali.

Preventivni nasveti

Da bi bil vaš obisk gora, izletniških točk in turističnih krajev varen, s čim manj neljubih situacij, vas policisti, gorski reševalci, medicinsko osebje, helikopterske posadke in drugi znova pozivajo, da se v gore odpravite preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti.

Vnaprej si načrtujte turo, ki bo primerna vašemu znanju, času, vremenu in vašim psihofizičnim sposobnostim. Bodite primerno opremljeni in obuti.

Zaradi morebitnih spreminjajočih vremenskih razmer vam pred odhodom v visokogorje svetujejo tudi sprotno spremljanje ARSO, Gorske reševalne zveze Slovenije, in Planinske zveze Slovenije. Pri načrtovanju ture uporabljajte slovenske karte in podatke ter preverjene strani, med njimi tole.

Pozivajo tudi na gostinsko-turistično osebje hotelov, avto kampov, apartmajev, sob in drugega, naj. informirajo svoje goste pred odhodom v hribe, gore. Svetujejo naj jim obisk informacijsko-turističnih točk, kjer jim bodo znali svetovati in ponuditi primerno turo v naravi.