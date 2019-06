Na območju Prisojnika reševali tri planince

V soboto pozno zvečer je bila na območju Prisojnika sprožena reševalna akcija za tremi tujimi planinci. Skupina je sprva štela pet planincev, vendar sta dva še pravočasno sama spoznala, da za turo nimata ustreznih izkušenj ter opreme in sta se še pravi čas obrnila nazaj. Ostali trije pa so vrh 2547 metrov visoke gore v Julijskih Alpah dosegli šele ob sončnem zahodu.



Pri vrnitvi pa jih je zaradi teme, slabe opreme in težke poti zajela panika. Luči niso imeli in od takrat pričakovano ni šlo ne naprej in ne nazaj. Najprej so jim pomagali kranjskogorski gorski reševalci. Ponoči so jim na goro prinesli odeje in svoja topla oblačila ter z njimi pri skoraj nič stopinjah do jutra počakali na reševalni helikopter, ki jih je nepoškodovane odpeljal v dolino.



»Tukaj je Kekec res pasel Prisankove divje koze, vendar to niso filmi, ljudje pa tudi niso koze in za gore potrebujejo opremo, znanje in izkušnje. Kdor jih nima, naj izbira lažje in nižje terene,« je v poduk pristavil Bojan Kos s kranjske policijske uprave. Sobodajalce in upravnike koč na izhodiščih v gore policija prosi, naj turistom v zvezi s tem ustrezno svetujejo.