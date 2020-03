Policija je sporočila, da so deklico, ki so jo iskali na območju Trstenika v občini Kranj, našli živo in zdravo.Na območju nasilja Trstenika v občini Kranj so danes dopoldan približno eno uro iskali petletno deklico, ki je bila v spremstvu odraslih na sprehodu v gozdu.Na kraju samem je potekala iskalna akcija, aktiviran je bil tudi policijski helikopter.