Zaradi nezakonite kandidature nove volitve v državni svet

Ustavno sodišče je odločilo, da je bila kandidatura za člana državnega sveta – predstavnika za področje kulture in športa nezakonita in da mora Državna volilna komisija (DVK) v osmih dneh od prejema odločbe razpisati ponovne volitve. To pomeni, da se bo moral Tomaž Horvat, pravnik iz Nove Gorice, sicer član SD, od svoje funkcije po vsega pol leta posloviti.

Spomnimo, da so Horvata za predstavnika kulture in športa v sedanjem sklicu državnega sveta predlagale Nogometna zveza Slovenija ter zvezi nogometnih trenerjev in sodnikov in da so kulturniki že lani opozarjali, kako so profesionalcem s področja kulture pri volitvah v državni svet kratene volilne pravice. Prav tako so nasprotovali združevanju kulture in športa v državni svet in opozarjali na po njihovem sporno delovanje DVK, ki je iz volitev izločila večino elektorjev iz društev kot interesnih organizacij ter zahtevala dokazilo, da se poklicno ukvarjajo z umetnostjo. Na DVK so lani potrdili, da so sprejeli nekaj zavrnilnih odločb, večinoma pri seznamih elektorjev na področju kulture in športa, in pojasnjevali, da je poklicna organizacija tista, ki mora izkazati izpolnjevanje vseh pogojev po zakonu o državnem svetu.

Neprofesionalci v športu mnogokrat pustimo več kot marsikdo, ki je za to plačan. Tomaž Horvat

Ob Horvatovi izvolitvi so v društvu nevladnih organizacij in posameznikov s področja kulture Asociacija poudarjali, da gre za ljubitelja športa, volitve v državni svet pa označili za državno farso.

Horvat: Zastarela in zakrnela zakonodaja

Kot je Tomaž Horvat izjavil za Delo, gre za »zastarelo in zakrnelo zakonodajo, ki kljub temu da večina športnih organizacij deluje na prostovoljni osnovi, ne vrednoti in ne upošteva prostovoljnega dela«. »V športu delujem najmanj deset let in precej svojega življenja sem pustil na športnih zelenicah in ob njih, zato težko razumem, da se prostovoljno delo, ki ga ljubitelji športa vlagamo vanj za to, da ta živi, ne ceni,« je dejal.

Kot neprofesionalni predsednik Medobčinske nogometne zveze Nova Gorica je Horvat prepričan, da neprofesionalci v športu mnogokrat »pustijo več kot marsikdo, ki je za to plačan«: »Verjamem, da bomo nekoč športni entuziasti v Sloveniji obveljali za večje ljubitelje športa kot tisti, ki si izplačujejo honorarje in imajo podjemne pogodbe.« Žal je dikcija zakona, kakršna je, dodaja, meni pa, da bi kot državni svetnik lahko precej doprinesel športu in tudi kulturi.

Odločbe ustavnega sodišča ne komentira: »Sodišče je sledilo zakonu, zakon pravi, kakor pravi, mogoče pa ga bodo v prihodnje spremenili tako, da bo prostovoljno delo bolj cenjeno.«

Horvat meni, da bi veljalo zakonodajo novelirati ter šport in kulturo v državnem svetu ločiti, saj da si oba zaslužita svoje predstavnike.