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    Na obzorju revolucija v Ljubljani, Pogačar bo doniral tudi občini

    Tedensko pismo urednika portala Delo.si prinaša pregled dogajanja v tem tednu in pogled v naslednje dni.
    Ameriški predsednik Donald Trump med enim od govorov. FOTO: Mandel Ngan/AFP
    Galerija
    Ameriški predsednik Donald Trump med enim od govorov. FOTO: Mandel Ngan/AFP
    Jernej Suhadolnik
    26. 6. 2026 | 18:00
    6:19
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    Spoštovane bralke in bralci, vsem skupaj čestitam ob zavidljivi obletnici, ki jo je dočakala naša država. Približno 278.000 otrok je dočakalo tudi počitnice. Šole je konec, prava lekcija šele prihaja: kako preživeti dan brez ocen, urnikov in zaslonov. Ravnatelji in učitelji staršem sporočajo: pustite šolo pri miru! Otroci naj berejo, hodijo, lenarijo, zlagajo posodo in se dolgočasijo. Dolgčas je učni načrt, ki ga ne zna napisati nobena reforma. Več na tej povezavi. Če želite pismo iz uredništva Delo.si prejemati že prej v svoj e-poštni nabiralnik, se lahko brezplačno prijavite tu.

    Turisticni Obisk_Maj 2026
    Turisticni Obisk_Maj 2026

    Očitno pa se pri nas ne dolgočasijo – turisti! Turizem ne bere geopolitičnih opozoril. Letala se dražijo, svet poka po šivih, gostje pa vseeno prihajajo – na Bled, v Ljubljano in kampe. Američani, Britanci in Avstralci odkrivajo Slovenijo, turistični delavci si manejo roke. Senca nad sezono niso vojne, marveč cene: dopustnik še pride, vprašanje je le, kolikokrat bo požrl račun. Analiza na tej povezavi.

    Otrok včasih molči, starši ne opazijo ničesar

    Pri največjih koncertih je Slovenija država avtobusnih izletov: zvezde igrajo v Zagrebu, Beogradu, Budimpešti, Pulju in na Dunaju, mi kupujemo vstopnice, vinjete in sendviče za na pot. Ne gre za to, da Slovenci ne bi hoteli spektaklov. Imamo premajhne dvorane, drage Stožice, premalo stadionske infrastrukture in preveč provincialnega samozadovoljstva. Zgodba na tej povezavi.

    Laserski žarki niso nedolžni. FOTO: Amr Abdallah Dalsh/Reuters
    Laserski žarki niso nedolžni. FOTO: Amr Abdallah Dalsh/Reuters

    Ste vedeli, da v UKC Ljubljana vsak mesec obravnavajo otroka s poškodbo rumene pege, največkrat fanta, ki je v laserski žarek pogledal »samo za trenutek«? Težava je zahrbtna: otrok včasih molči, starši ne opazijo ničesar, mrežnica se ne popravi. Pri laserjih velja brutalno preprosto pravilo – kar je dovolj močno, da navduši otroka, je dovolj močno, da mu uniči pogled. Ozadje zgodbe na tej povezavi.

    Sobotna priloga: vdaja Irana ali Trumpa?

    Ameriški predsednik Donald Trump je hotel z Iranom uprizoriti kapitulacijo Teherana, končal pa z lastnim Versaillesom. V palači, kjer je bil nekoč podpisan mir, ki je postal seme nove vojne, je podpisal memorandum, ki bolj spominja na iranski seznam želja kot na ameriško zmago. Hormuz je svetu pokazal, da lahko ožina premaga imperij. Analiza iz Sobotne priloge že na voljo na tej povezavi.

    Ameriški predsednik Donald Trump med enim od govorov. FOTO: Mandel Ngan/AFP
    Ameriški predsednik Donald Trump med enim od govorov. FOTO: Mandel Ngan/AFP

    Nedelo: Sereno Williams bo gledala hčerka

    Ponujam vam kar tri zanimive zgodbe iz Nedela. Serena Williams se ne vrača, ker bi morala kaj dokazati, ampak ker si po vseh rekordih lahko privošči luksuz: igrati iz veselja. Wimbledon ji ne ponuja nove nesmrtnosti, ta je namreč že njena, temveč oder, na katerem jo bosta videli hčerki. Pri 44 letih ne lovi sveta; svetu le kaže, da ga je že osvojila. Portret slovite Američanke na voljo na tej povezavi.

    Hčerki legendarne Serene Williams. FOTO: Toby Melville/Reuters
    Hčerki legendarne Serene Williams. FOTO: Toby Melville/Reuters

    Tudi naslednja je odlična. Ne zmagujejo najboljši načrti, temveč najboljša izvedba! Strategija ni powerpoint za upravo, ampak tisto, kar podjetje naredi v ponedeljek zjutraj. Zmagujejo organizacije, ki velike besede takoj prevedejo v odločitve in boljše sestanke. Vsak je vodja svojih nalog. Kdor strategijo napiše, ima dokument. Kdor jo ponavlja v dejanjih, ima prednost. Več na tej povezavi.

    Marjeta in Mirko Pogačar imata polne roke dela s Pogi Challengeom, s katerim bodo sosedom pomagali pri obnovi po ujmi poškodovanih hiš. FOTO: Miha Hočevar
    Marjeta in Mirko Pogačar imata polne roke dela s Pogi Challengeom, s katerim bodo sosedom pomagali pri obnovi po ujmi poškodovanih hiš. FOTO: Miha Hočevar

    Kolesarska dirka po Franciji se še ni začela, Komenda pa že živi v rumenem. Tadej Pogačar bo v Barceloni lovil peto zmago na Touru, njegova starša pa ob francoskih cestah in doma vodita drugo dirko – dobrodelno. Fundacija bo pomagala mladim po raku in sosedom po neurju, Pogi pa bo občini namenil še 100.000 evrov. Šampion ne zmaguje le na klancih. Zgodba že danes na tej povezavi.

    VIDEO: Lojze Peterle in svetovno prvenstvo

    Povečujemo proizvodnjo video vsebin. Obiskal nas je Lojze Peterle in nam ob 35-letnici države ponudil diagnozo Slovenije. Osamosvojitev je uspela, demokratizacija pa se je zataknila med revolucijo brez plebiscita in državo, ki jo je ljudstvo izglasovalo. Janšo vidi kot vojaka, ki rad odpira fronte, in politika, ki zna zmagovati. Sporočilo novi vladi? Manj ideologije, več reform. Več na tej povezavi.

    V Delovem studiu nas je obiskal Lojze Peterle. FOTO: Marko Feist
    V Delovem studiu nas je obiskal Lojze Peterle. FOTO: Marko Feist

    O svetovnem prvenstvu v nogometu pa me je izprašal Nejc Grilc, s katerim sva odprla več polemik. Mundial vstopa v obdobje, ko se romantika konča in začne računica. Hrvati so proti Panami trpeli, a vzeli tri točke – natanko toliko, kot šteje na turnirjih. Messi beži med strelci, Mbappe ga lovi, Ronaldo noče iz zgodovine. Odslej ne pričakujte preveč ognjemeta, temveč šah. Video na tej povezavi.

    Vprašanji tedna:
    Poznate letošnjo prejemnico kresnika in njen roman? Odgovor na tej povezavi.
    Se obeta revolucija in bo avtobus po Ljubljani hitrejši od avtomobila? Preverite na tej povezavi.

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