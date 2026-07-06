Dve osebi, enaka oskrba, povsem drugačna položnica. Prihajajo spremembe

V sistem dolgotrajne oskrbe je trenutno vključenih nekaj več kot 26 tisoč ljudi, kar precej dolga pa je vrsta tistih, ki čakajo na to, da bodo dobili pomoč pri vsakodnevnih opravilih doma ali nižjo položnico v institucionalnem varstvu. Daleč največ na novo upravičenih se odloča za denarni prejemek, ki je bil v osnovi mišljen le kot izhod v sili. Na novem ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) so precej kritični do rezultatov dela nekdanjega resorja za solidarno prihodnost in napovedujejo spremembe. Kakšne in kdaj jih bodo uveljavili?