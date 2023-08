Na OŠ Šmarje vsi zaposleni odstranjujejo posledice neurja

»Del manjkajoče strehe smo prekrili z najlonom in obtežili z vrečami peska. Ne vem pa, kaj se bo zgodilo, če bo spet zapihal močnejši veter,« pravi ravnatelj osnovne šole (OŠ) Šmarje pri Kopru Simon Dražič. Včeraj jih je nekaj po dvanajsti uri prizadelo močno neurje in le nekaj dni pred prvim septembrom povsem spremenilo priprave na začetek novega šolskega leta.

Oblečen v kratko majico in hlače, se je ravnatelj ob našem prihodu mudil na šolski strehi in se s komunalnim podjetjem dogovarjal za odvoz poškodovanih stvari. »Vsi zaposleni, od učiteljev do knjižničarke in drugih šolskih delavcev, delamo od včerajšnjega popoldneva in si prizadevamo, da bi končali do petka. Sicer bomo prvi šolski dan izvedli nekoliko drugače,« je dejal. Z lokalnim prevoznikom so se že včeraj dogovorili za odvoz večjih kosov za odpad, nekaj ostankov strehe pa je še danes razmetane po vasi. »Česa takega še nisem videl,« je ponovil besede, ki so jih to poletje izrekli že mnogi, prizadeti v ujmah po Sloveniji.

Veter je v Šmarjah dvignil več sto kvadratnih metrov šolske strehe, ki se je sunkoma raztreščila ob fasadi več deset metrov oddaljene zgornje hiše. »Naenkrat se je vse stemnilo in je udarilo. Kljub vsemu me tolaži, da se nikomur ni nič zgodilo,« omeni Dražič. V zvezi s škodo, ki jo morajo še oceniti, je bil že v stikih z ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, šolo si bo danes ogledal tudi koprski župan Aleš Bržan. Gasilci so streho začasno prekrili, med drugim so morali zaradi zamakanja izseliti vso knjižnico, precej je uničena tudi ena od učilnic in več kabinetov. Veter je zvil tudi nekaj reflektorjev in opornih stebrov ograje na šolskem igrišču. »Očitno moramo ljudje plačati ceno tega našega lagodnega življenja,« je menil ravnatelj.

Danes največ dela zaradi plazov na cestah

Včerajšnje neurje je po besedah Igorja Rakarja, vodje koprske Medobčinske službe za zaščito, reševanje in varstvo okolja, najbolj prizadelo cestno infrastrukturo. Danes odpravljajo posledice številnih plazov, predvsem v koprskih naseljih Olmo, stara Šalara in Semedela. Ujma je sicer prizadela vse nižje ležeče predele štirih občin slovenske Istre – med drugim je bil pod vodo koprski Prešernov trg, v Izoli pa večji del starega mestnega jedra, spet je naplavilo tudi naftne madeže v marini. V Kopru pa je veter poškodoval tudi pokrito tribuno na stadionu Bonifika. V piranskem zaledju je bila najbolj na udaru vas Padna, kjer je odkrilo več hiš. Po Rakarjevi oceni je v posameznih predelih včeraj zapadlo celo več kot 200 litrov dežja na kvadratni meter, v povprečju pa v treh popoldanskih urah 180 litrov na kvadratni meter.

Za danes je še napovedan dež, a ni pričakovati večjih težav. Kot je povedal Jadran Klinec, direktor uprave za pomorstvo, je včeraj pihal jugozahodni veter (lebič), danes pa kljub napovedi o morski plimi ni bilo posebnosti s prelivanjem obale.