Na OŠ v Mostah pri Komendi potrjen primer ošpic

V osnovni šoli v Mostah pri Komendi je bil potrjen primer otroka z ošpicami. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) navajajo, da so šolo obvestili o preventivnih ukrepih in da obstaja nevarnost okužbe necepljenih otrok. Vsi, ki so bili z otrokom v stiku in jih je epidemiološka služba NIJZ lahko identificirala, so bili o tem obveščeni.Na spletni strani Osnovne šole Komenda Moste so potrdili, da je bil v šoli v Mostah potrjen primer ošpic. Vse starše in zaposlene prosijo, da so pozorni na morebitne znake bolezni, še posebej pri učencih, ki niso bili cepljeni proti tej bolezni.Osebe, pri katerih se pojavijo bolezenski znaki, podobni ošpicam, morajo ostati doma in se po telefonu posvetovati s svojim zdravnikom o nadaljnjih ukrepih, so še sporočili z NIJZ.Sicer pa so analize ovrgle vse tri sume ošpic, ki so jih v ponedeljek obravnavali v Zdravstvenem domu Škofja Loka , je pojasnil direktor doma. V torek in danes niso imeli novih primerov suma na ošpice.Stepanović je pojasnil, da se bolniki k njim zatekajo v valovih – torej ko se nekdo okuži, nekaj časa poteka inkubacijska doba in po izbruhu bolezni pridejo k zdravniku, ponavadi je potem v nekaj dneh več bolnikov. Glede sedanjega zatišja pa ne ve, ali je to posledica tega, da so ošpice zamejili in so izzvenele, ali so le med valoma.Na Škofjeloškem so sicer za ošpicami zboleli nekateri v podjetju Knauf Insulation, kjer so menda tudi cepili številne zaposlene, neuradno so cepljenje izvedli predstavniki medicine dela. Menda so cepili okoli sto ljudi.V podjetju so pojasnili le, da vse od pojava prvega primera ošpic po usmeritvah NIJZ komunicirajo z zaposlenimi in jih obveščajo o stanju, ravnanju in preventivnih ukrepih. »Priporočene preventivne ukrepe dosledno izvajamo,« so zagotovili. Kakšni so ti preventivni ukrepi, niso odgovorili.Po podatkih NIJZ so v Sloveniji letos doslej potrdili 27 primerov ošpic pri slovenskih prebivalcih in dva pri tujcih. V izbruhu ošpic v novembru in decembru je doslej zbolelo sedem odraslih oseb. Prvi primer je bil vnesen iz tujine, od njega se je bolezen prenesla na še šest oseb, ena od teh je bila cepljena, za preostale ni podatka o cepljenju.Poleg omenjenega izbruha je NIJZ konec novembra in v začetku decembra evidentiral po še en primer laboratorijsko potrjenih ošpic, ki pa predvidoma nista epidemiološko povezana s primeri iz obravnavanega izbruha, niti med seboj. Torej je bilo v novembru in decembru skupno devet zbolelih z ošpicami, v enem primeru je šlo za otroka, vsi drugi so bili odrasli.Med vsemi letošnjimi primeri ošpic so zboleli štirje otroci, dva mlajša od petih let in dva med petim in 15. letom. Večinoma je šlo za vnesene primere. Med zbolelimi so bili štirje cepljeni z dvema odmerkoma, eden z enim odmerkom, šest je bilo necepljenih, za preostale zbolele pa ni podatkov o cepljenju. Od zbolelih otrok nobeden ni bil cepljen proti ošpicam.Ošpice so sicer zelo nalezljiva virusna bolezen, za katero so značilni vročina, kašelj, nahod, vnetje veznic ter izpuščaj. Značilen izpuščaj se pojavi od tretjega do sedmega dneva bolezni najprej na obrazu. Izpuščaj traja od štiri do sedem dni in se lahko konča z luščenjem.Potek bolezni je ponavadi mnogo težji pri dojenčkih in odraslih osebah kot pri majhnih otrocih. Zapleti bolezni se lahko kažejo kot vnetje srednjega ušesa, pljučnica, driska in vnetje možganskega tkiva. Smrtni izid bolezni je relativno redek. Ošpice se prenašajo kapljično, po zraku, z neposrednim stikom z izločki dihal okužene osebe, redkeje s posrednim prenosom prek sveže kontaminiranih predmetov.Inkubacijska doba znaša okoli deset dni z razponom od sedem do 18 dni med časom izpostavljenosti in pojavom povišane telesne temperature. Okužene osebe postanejo kužne en do dva dneva pred pojavom bolezenskih znakov oziroma od tri do pet dni pred pojavom izpuščaja in ostanejo kužne do štiri dni po pojavu izpuščaja.