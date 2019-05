Na Pahorjev naslov prišli trije predlogi kandidatov za ustavnega sodnika

Ustava in zakon v primeru oblikovanja predloga predsednika republike za položaj ustavnih sodnikov ne predpisujeta rokov. Pahor bo po posvetovanju z vodji poslanskih skupin odločitev o kandidatu sprejel v času, ki bo omogočal izvolitev pred pretekom mandata sedanji ustavni sodnici.



Po Pahorjevi odločitvi o predlogu kandidata za ustavnega sodnika in pred glasovanjem v DZ je predvidena javna predstavitev predlaganega kandidata.Novega ustavnega sodnika oziroma sodnico predlaga predsednik republike izmed prijavljenih kandidatov, lahko pa predlaga tudi koga drugega. Prav tako lahko predlaga več kandidatov, kot je prostih mest sodnikov ustavnega sodišča.

V uradu predsednika republikeso na poziv prejeli tri predloge možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča. To so odvetnik, nekdanji vodja vladne zakonodajne službein nekdanji novinar, so sporočili iz predsednikova urada. Rok za podajo predlogov kandidatov se je sicer iztekel v ponedeljek.Poziv je bil v uradnem listu objavljen 15. marca, po tem ko je predsednik ustavnega sodiščafebruarja Pahorja obvestil, da s 27. septembrom 2019 poteče mandat ustavni sodniciKot so danes sporočili iz urada, bo Pahor skrbno preučil prispele kandidature in se o njih posvetoval z vodji poslanskih skupin. »V teh pogovorih se bo predsednik republike potrudil za oblikovanje potrebne podpore kandidatu, ki ustreza visokim strokovnim kriterijem za opravljanje te funkcije,« so zapisali.Spomnili so, da je Pahor do sedaj državnemu zboru predlagal sedem kandidatk in kandidatov za sodnika ustavnega sodišča. V vseh primerih so bili kandidati izvoljeni s prepričljivo večino.Zakon o ustavnem sodišču določa, da je za ustavnega sodnika lahko izvoljen slovenski državljan, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let. Mandat ustavnega sodnika traja devet let.Naslednja, ki ji bo potekel mandat, bo ustavna sodnica Dunja Jadek Pensa, ki ima mandat do 14. julija prihodnje leto.