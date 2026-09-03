Na Pediatrični kliniki v Ljubljani po fazaniranju obravnavali dve dekleti

Na prvi šolski dan je v Mariboru v množici ena od dijakinj izgubila zavest, potem ko se je udeležila fazaniranja. Ulice dveh največjih slovenskih mest so bile polne porisanih in z moko ter jajci posutih prvošolk in prvošolcev, s čimer je bil zaznamovan njihov vstop v srednješolske klopi. Na NIJZ so v raziskavi, v katero je bilo vključenih 118 srednjih šol, ugotovili, da je popisovanje teles prvošolcev precej razširjeno. Na skoraj dveh tretjinah sodelujočih šol so potrdili takšno prakso. Pri popisovanju so dijaki uporabljali različna sredstva, med drugim alkoholne in druge flomastre, spreje, kemične svinčnike in ličila. Zato so posebej opozorili na tveganje za poškodbe kože. Na vprašanje, ali so pri njih dijaki po tako imenovanem krstu poiskali zdravniško pomoč, so v UKC Maribor ...