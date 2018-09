Na pediatriji mrzlično iščejo kardiologa

Na potezi je minister

Branetu Dobnikarju, v.d.direktorja NIOSB grozi plačilo globe. Foto Roman ŠŠipić

NIOSB v prekršku

Na Inšpektoriatu za javni sektor so proti odgovorni osebi NIOSB, vršilcu dolžnosti direktorja inštituta NIOSB v prekrškuNa Inšpektoriatu za javni sektor so proti odgovorni osebi NIOSB, vršilcu dolžnosti direktorja inštituta Branka Dobnikarja , uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve 10. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Globa za takšno kršitev znaša 800 evrov.

Ljubljana – Oktobra se končuje sodelovanje s slovenskim kardiologom, ki dela na Kanarskih otokih. Kdo bo od takrat pregledoval otroška srca, še ni znano.Prav tako ni jasno, ali bo kardiolog delal v ljubljanskem kliničnem centru ali nemara že pod okriljem Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni (NIOSB). Ta je klinični center že zaprosil za prenos dejavnosti programa otroške kardiokirurgije 1. oktobra, a so se tam temu odločno uprli. Poudarili so, da bi s tem, ko bi določene kadre in opremo odstopili inštitutu, nedopustno ogrozili zdravljenje drugih otrok.Od ministra za zdravjese zdaj pričakuje, da se odloči, kako naprej oziroma kako NIOSB umestiti v UKC, če sploh. Morda bo svoje načrte v zvezi s tem razkril na ponedeljkovem neformalnem klepetu z novinarji. Fakin se je na blejskem strateškem forumu že srečal tudi s srčnim in torakalnim kirurgomiz ZDA, predsednikom sveta NIOSB.V kliničnem centru na pomoč kardiologov, ki jih ima v svojih kvotah inštitut, ne morejo računati. Gregorič je namreč avgusta – potem ko je umrla dojenčica, ki so jo obravnavali strokovnjaki iz NIOSB – jasno povedal, da bodo že dogovorjene prihode tujih zdravnikov v UKC Ljubljana preložili, dokler na novo ustanovljeni inštitut v celoti ne bo prevzel celotnega programa zdravljenja otrok s srčnimi obolenji.Kardiologu indijskih korenin, ki je postavil indikacijo za operacijo pri umrli deklici, 35-letnemu, je ministrstvo za zdravje že izdalo dovoljenje za delo, a še ni vpisan v register zdravnikov, kardiologpa na dovoljenje še čaka.V kliničnem centru medtem iščejo druge strokovnjake. Morda si bo premislil Božičnik, dogovarjajo se tudi z, zdravnikom iz Mostarja.Razpad službe za kardiologijo, ki deluje na ljubljanski pediatrični kliniki, se je zgodil, ko so odpovedi vložili kardiologiin. Zadnja sta odšla julija, od takrat pa so za bolnike po podjemnih pogodbah skrbeli tuji strokovnjaki. Vesel se je medtem zaposlil v SB Celje, Podnar v Innsbrucku, Bajić pa v SB Novo mesto.