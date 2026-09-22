Na Petrolu lahko po novem dvignete gotovino

Petrol je v Sloveniji uvedel možnost dviga gotovine neposredno na blagajnah svojih prodajnih mest. Kupci lahko ob plačilu s kartico Mastercard tako poleg nakupa opravijo tudi dvig gotovine, ne da bi morali poiskati bankomat.

Nova storitev je namenjena predvsem poenostavitvi vsakodnevnih opravkov, hkrati pa naj bi olajšala dostop do gotovine tudi v krajih, kjer so bančne storitve manj dostopne.

»Možnost dviga gotovine je praktična storitev, ki ljudem prihrani dodatno pot in jim olajša dostop do gotovine, še posebej tam, kjer so bančne storitve manj dostopne,« je povedal Drago Kavšek, član Petrolove uprave, pristojen za finance in upravljanje tveganj.

Kot poudarjajo v Petrolu, z novo storitvijo širijo nabor vsakodnevnih opravil, ki jih kupci lahko opravijo na njihovih prodajnih mestih. Po besedah izvršnega direktorja prodaje končnim kupcem Dejana Bučića želijo s tem prihraniti čas in pot ter izboljšati dostopnost gotovine tudi v manjših krajih po Sloveniji.

V sporočilu za javnost Petrol ni navedel najvišjega zneska posameznega dviga, morebitnih stroškov storitve ali drugih podrobnosti glede pogojev za dvig.