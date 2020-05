Na pisanje maturitetnega eseja dijaki letos z masko in razkužilom

Maturanti morajo letos poleg pisala in rezervnega pisala, steklenice z vodo in morebitnih prigrizkov na pisni del prinesti še masko, razkužilo za roke in vrečko, v katero bodo odložili uporabljeno masko, in jo po končanem izpitu odvrgli ali odnesli v pranje domov. Taka so letošnja pravila na spomladanskem roku mature.



To so pravila, ki jih je za letošnje maturante – skupaj jih je 15.567, 6078 splošnih maturantov in 9489 maturantov poklicne mature – določil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Pisni izpit iz matematike, je na četrtkovi vladni novinarski konferenci povedal direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc, bo 6. junija.

Učitelj lahko spremeni vprašanje

Pisni izpiti iz temeljnih strokovnoteoretičnih predmetov poklicne mature bodo na vrsti 11. junija, množica pisnih izpitov iz predmetov splošne mature in nekaterih predmetov poklicne mature pa v obdobju od 2. do vključno 17. junija. Izpiti iz četrtega predmeta ter ustni izpiti na obeh maturah bodo potekali od 15. do 23. junija.



Med prilagoditvami, ki jih je prinesel čas koronavirusa, je učiteljeva pravica, da na ustnem izpitu zaradi morebitne nezadostne predelave določene snovi v času koronavirusa po izžrebanem vprašanju, ki se bo navezovalo na to snov, vprašanje dijaku spremeni.

Pomoč z youtuba

Še ena od prilagoditev je, da so se maturanti lahko odjavili od opravljanja mature v spomladanskem roku, a jih je bilo manj kot deset. Če se bodo ti, ki bodo maturo opravljali v jesenskem roku, prijavljali na fakultete z omejitvami vpisa, bodo imeli priznano opravljanje mature za nazaj.



Za ponedeljkov esej iz materinščine – slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine – ki bi ga maturanti sicer morali po prvotnem načrtu pisati že 5. maja, imajo dijaki precej gradiva, med njim tudi posnetke na youtubu, ki jih je zgolj kot študijsko gradivo v času epidemije koronavirusa pripravila profesorica Marija Pezdirc Bartol s slovenistike ljubljanske filozofske fakultete, uprizoritve oziroma televizijske priredbe Cankarjevih del so si dijaki lahko ogledali na drugem programu nacionalne televizije v aprilskih in majskih terminih, posnetki predstav in bralnih izvedb SNG Nova Gorica in Gledališča Koper so tudi dosegljivi na youtubu.

Elektronski vpogled v izpitne pole

Časnik Delo je v sodelovanju z založbo Beletrina izdal knjigo Cankar na maturi, v kateri so objavljene drame Za narodov blagor, Kralj na Betajnovi, Pohujšanje v dolini šentflorjanski in Hlapci ter štiri spremna besedila za pripravo na maturitetni esej Igorja Grdine, Erwina Koestlerja, Ivane Zajc in Mojce Ozvald.



Rezultate splošne mature bodo na šolah razglasili 13. julija (poklicne 7. julija), na ta dan bodo dijaki lahko z uporabo šifre pogledali svoje rezultate pri posameznih predmetih tudi na spletu. Zaradi epidemije so v Državnem izpitnem centru pospešili vzpostavitev elektronskega vpogleda v izpitne pole, tako da maturantom na vpogled ne bo več treba v Ljubljano. Kandidati imajo po zakonu pravico do vpogleda v pole tri dni po razglasitvi rezultatov mature, torej od 13. do 15. julija, do 16. julija pa bodo lahko vložili ugovor na izračun ocene.