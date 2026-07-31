Na Bovškem se je razdivjal velik požar, na pomoč tudi gasilci od drugod

Na Planji v občini Bovec je izbruhnil obsežen požar v naravi. Po navedbah poveljnika Gasilske zveze Bovec Uroša Kemperja je ogenj izbruhnil že v torek, včeraj okoli 22. ure pa se je zaradi suhega terena začel hitro širiti. Kemper je ob tem povedal, da so ekipe na terenu in se že od 5. ure zjutraj borijo s požarom, prihajajo pa tudi nove. Na terenu je trenutno 46 gasilcev.

Na terenu so gasilci več prostovoljnih gasilskih društev, in sicer iz Bovca, Loga pod Mangartom, Srpenice, Kobarida in Breginja.

Pri gašenju z dronom pomaga tudi Gorska reševalna služba Bovec, aktivirana pa je bila tudi enota Uprave RS za zaščito in reševanje za gašenje iz zraka z letali air tractor. Požar bodo pomagali gasiti tudi helikopterji Slovenske vojske.

Po prvih ocenah bi bil lahko vzrok za nastanek požara udar strele. FOTO: Uroš Kemper

Po prvih ocenah je ogenj zajel približno osem hektarjev površine, je povedal Kemper. Gasilci se spopadajo tudi z zahtevnim terenom, saj je dostop do požarišča otežen, do njega pa so morali napeljati približno 700 do 800 metrov cevi. Kot so pojasnili pristojni, požar gori tudi pod zemljo, zato ga bo predvidoma dokončno pogasilo šele obilnejše deževje.

»V bližini ni naselij, zato nevarnosti za ljudi ni. Največji izziv predstavlja varnost gasilcev, saj je teren izjemno strm in težko dostopen,« je za Radio Robin povedal Dejan Logar iz Gasilske zveze Bovec.

Trenutno si prizadevajo, da bi požar omejili in ga obkolili ter preprečili njegovo nadaljnje širjenje. O požaru so obveščeni tudi policija in druge pristojne službe. Po prvih ocenah bi bil lahko vzrok za nastanek požara udar strele.