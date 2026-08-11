Na plaži zabeležili že peti ugriz želve

Nekateri so upali, da se je želva, ki je že večkrat napadla kopalce, umaknila iz Kaštelanskega zaliva v bližini Splita, a se to zaenkrat ni zgodilo. Poročajo o novem incidentu.

Včeraj se je zgodil nov napad. Kot piše portal.hr, je na plaži v Kaštel Lukšiću glavata kareta v popoldanskih urah ugriznila mladeniča v spodnji del hrbta in mu povzročila rano. Gre za že peti zabeleženi primer ugriza od 22. julija, zato zaskrbljenost med ljudmi narašča.

Ker gre za strogo zaščiteno žival v njenem naravnem okolju, so na portalu.hr neuradno izvedeli, da njena premestitev najverjetneje ne bo mogoča.

»Želva je priplavala od zadaj in ga ugriznila v spodnji del hrbta, pri čemer mu je povzročila krvavečo rano. Takšne razmere trajajo že nekaj časa in so postale resnično skrb vzbujajoče. Želva se pogosto zadržuje na istem območju, prihaja na površje v neposredni bližini kopalcev in se jim približuje od zadaj. Posebej skrb vzbuja dejstvo, da do ugrizov prihaja tudi takrat, ko se je ljudje ne dotikajo in je na noben način ne vznemirjajo. Kopalci so prestrašeni in mnogi se v morju ne počutijo več varno,« je povedala mati poškodovanega in dodala, da je takoj po ugrizu poklicala tudi številko 112.