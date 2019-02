Na Obali kraljujejo domači turisti

Nekateri pozimi raje jadrajo kot smučajo. FOTO: Boris Šuligoj

Pozimi ob morju kraljujejo domači turisti

Letos pri poslovanju turističnim delavcem na Obali delno pomaga lepo vreme, delno pa je rast opaznejša zato, ker so bili lani v tem času nekateri hoteli zaprti zaradi prenove. FOTO: Jure Eržen/Delo

Portorož - Slovenske družine zimskih počitnic ne preživljajo samo na snegu, kjer je turistična gneča največja, ampak tudi v zdraviliščih, ob morju in celo v Ljubljani. Ob morju so bolje začeli leto kot lani, saj imajo v času zimskih počitnic za 20 odstotkov več gostov. Zdraviliški hoteli so zasedeni 70 do 100-odstotno, toda tam že vedo, da bo slovenski turizem letos bolj odvisen od razmer na trgu in od vračanja nekaterih konkurenčnih destinacij v Sredozemlju.Direktor Skupnosti slovenskih naravnih zdraviliščje ocenil, da zasedenost v domačih zdraviliščih ne odstopa bistveno od obiska v lanskem letu. Še največjo rast so zabeležili v Termah Olimia, kjer opažajo, da so vlaganja v razvoj in velnes pomembno vplivala na rast obiska.»Večina zdravilišč se je za čas šolskih počitnic posebej pripravila s ponudbo za družine in večji delež mlajših gostov. Na primer z igrali, igrali tudi v bazenih, z animacijami, z izleti v okolici. Obisk v času zimskih šolskih počitnic v ničemer ne nakazuje, kakšna bo letošnja turistična sezona, saj gre za specifično strukturo gostov. Tako kot tudi iz prvomajskega turističnega obiska ne moremo prav nič sklepati na turistično letino. Slednjo bodo bolj napovedale turistične skupine v času velikonočnih praznikov in prve resnejše analize z berlinske turistične borze v začetku marc,« je ocenil Altbauer.»Na področju zdraviliškega turizma opažamo, da na mednarodnem trgu oživljajo nekatere tradicionalne konkurenčne destinacije iz Sredozemlja (Grčija, Turčija, Tunizija, celo Egipt), zaradi česar bo letošnja sezona za slovenski turizem po več letih spet resnejši izziv, če bomo hoteli dosegati tako lepe rezultate in rasti kot smo jih v prejšnjih leth. Na področju zdraviliškega turizma nam resno konkurirajo cenejša poljska, češka in madžarska zdravilišča,« opozarja direktor Iztok Altbauer.S turističnim obiskom so zadovoljni v obmorskih krajih, čeprav vedo, da zima ni njihova sezona. Toda hkrati vedo, da velik del Slovencev vendar ne smuča in da si mnogi želijo tudi drugačnih počitnic. Letos jim pri poslovanja delno pomaga lepo vreme, delno pa je rast opaznejša zato, ker so bili lani v tem času nekateri hoteli zaprti zaradi prenove (Grand hotel Bernardin). Po podatkih Turističnega združenja Portorož imajo od približno 7000 hotelskih ležišč v občini zdaj odprtih tri četrtine zmogljivosti (nekaj čez 5000 ležišč), V devetih počitniških dneh so portoroški hoteli ustvarili 20.000 prenočitev, največ seveda ob koncih tedna, ko imajo po 6200 do 6500 prenočitev. Prvi teden počitnic so imeli približno 80-odstotno zasedenost, drugi teden počitnic (zahodni del države) pa nekoliko nižjo, nekaj čez 70- odstotno zasedenost hotelov. Skoraj 60 odstotkov vseh prenočitev ustvarijo slovenski gostje, ki pa v celem letu prispevajo le med 35 in 40 odstotni delež prenočitev. Na drugem mestu so Italijani, sledijo Avstrijci in Srbi.Skoraj vsi hoteli so pripravili posebne, družinam prilagojene pakete, v katerih stane cenejši polpenzion na osebo med 43 do 50 evrov, v kar hoteli dodajajo različno ponudbo: od kopanja v bazenih, sproščanja v savnah, animacije in podobno. LifeClass hoteli so zabeležili za 10 odstotkov več gostov, povprečna doba bivanja pri njih je 2,5 dneva. Kar 12 odstotkov gostov je otrok, ki imajo popuste in do določene starosti tudi brezplačno bivanje. Od vseh njihovih hotelov je pozimi ostal povsem zaprt samo hotel Mirna. V Krki Strunjan ponujajo poleg plavanja vbazenih in gretja v savnah še gimnastiko, vodno aerobiko, vodene sprehode po obalnih krajih, nordijsko hojo. delavnice za otroke, lutkovne predstave, družabne igre in v naslednjih dneh tudi pustno rajanje. Hoteli Bernardin imajo odprte vse zmogljivosti. Izolski hoteli so bili dobro zasedeni minuli vikend zaradi kolesarske dirke za Veliko nagrado Istre. Po dobrem mesecu počitka v petek 1. marca spet odpirajo Kempinski Palace, ki pa ni namenjen družinskim gostom.