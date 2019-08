Na podlagi interventnega zakona odstrelili rjavega medveda

Odstrelili več kot 80 medvedov in volka

Medved, petletni 160-kilogramski samec, se je – kot so sporočili iz Zavoda za gozdove in občine Gorje – zadnje tri tedne zadrževal na širšem območju občine.»Ponoči je začel redno prihajati v bližino naselij, kjer je povzročal škodo na koruznih njivah, trgal silažne bale in poškodoval čebelnjak. Zadnje lokacije zadrževanja so bile neposredno ob šolskih poteh, vrtni uti vrtca v Gorjah ter tik ob hišah naselij Spodnje Gorje in Višelnica, ki so dodatno utemeljevale nujnost po izvedbi izrednega ukrepa, saj je zadrževanje medveda v bližini naselji predstavljalo veliko tveganje za varnost ljudi,« so še sporočili in navedli, da so bili zaradi ponavljajočih škodnih dogodkov izpolnjeni pogoji zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka za odstrel. V takšnem primeru je v prehodnem območju rjavega medveda, kamor spada tudi območje občine Gorje, dovoljeno iz narave namreč odvzeti dve živali.Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled, je zaradi ponavljajočih škodnih dogodkov in tveganja za zdravje in varnost ljudi obvestil upravljavca Lovišča s posebnim namenom Triglav Bled, da izvede izredni ukrep. Območje odvzema je bilo z izdajo ustne odločbe agencije za okolje zaradi nujnosti dodatno razširjeno tudi na območje Lovske družine Bled.Interventni zakon daje podlago za odvzem 175 medvedov (še 25 medvedov pa so predvidene izgube iz drugih vzrokov) in 11 volkov iz narave. Lovci so doslej po zakonu odstrelili več kot 80 medvedov, en volk je bil ustreljen na podlagi odločbe za izredni odstrel.Predstavniki Sindikata kmetov Slovenije, kjer so v zadnjih tednih opozarjali na škodo medveda in volka, po pogovoru s kmetijsko ministrico in predsednikov vlade ne grozijo več s protesti, saj so dobili zagotovilo, da bodo vključeni v pripravo sprememb sistema upravljanja velikih zveri. Na kmetijskem in okoljskem ministrstvu bodo predvidoma določili, koliko medvedov in volkov Slovenija prenese. Za medvede je predlagana številka 450, kar pomeni, da bi morali v prihodnjih letih populacijo vsaj za vsaj polovico zmanjšati. Za volkove se o številki še odloča. V sindikatu se sicer zavzemajo za še radikalnejše zmanjšanje obeh populacij.