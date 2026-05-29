Na področju zdravstva pod novim ministrom popoln obrat od prejšnje politike

Pomemben izziv za zdravstveno blagajno bo pomanjkanje denarja.

Čeprav je bil ministrski kandidat Tadej Ostrc državni sekretar v prvem delu mandata vlade Roberta Goloba, prihodnja politika na področju zdravstva prinaša popoln obrat predvsem v razmerju med javnim in zasebnim zdravstvom. »Pacienta na koncu ne zanima, ali je nekdo zaposlen prek espeja, podjemne pogdbe,« je denimo ob sprejemanju interventnega zakona dejal Ostrc. Tadej Ostrc je bil državni sekretar, ko je ministrstvo za zdravje vodil minister Danijel Bešič Loredan. Po izobrazbi je zobozdravnik, ki ima tudi specializacijo stomatološke protetike. Neuspešno se je potegoval za mesto generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Ostrc je podpredsednik stranke Demokrati, po izvolitvi v državni zbor pa je prevzel vodenje poslanske skupine. V stranki je vodil ...