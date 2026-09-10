Na Pohorju volkovi in medvedi: gobarjem svetujejo več previdnosti

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je zaradi prisotnosti volkov in medvedov na Pohorju obiskovalce ob začetku sezone gobarjenja na tem območju pozval, naj se z ustreznim vedenjem izognejo morebitnim konfliktom z zverema. Ob tem so dodali, naj upoštevajo tudi gozdni bonton, ki dovoljuje nabiranje največ dveh kilogramov gob in plodov dnevno na osebo.

Kot je povedal vodja mariborske območne enote ZGS Igor Kopše, je medved za zdaj na Pohorju prisoten občasno. Obiskovalci gozdov lahko srečajo predvsem mlajše medvede, ki zase iščejo primeren prostor ob povečevanju znotraj vrstnega pritiska zaradi naraščanja populacije v osrednjem območju zahodne Slovenije.

Letos so tako lovske kamere večkrat zabeležile prisotnost medveda na različnih delih na ovršju Pohorja, julija na območju Ribniškega Pohorja, nazadnje pred nekaj dnevi pa v bližini Klopnega vrha.

FOTO: Tina Horvat

Medved se srečanju s človekom praviloma izogiba

Do neposrednega srečanja največkrat lahko pride, ko medveda v njegovem življenjskem okolju presenetimo. Zato moramo med svojim obiskom v gozdu nase redno opozarjati, še posebej ob prehodih skozi gosto vegetacijo in na nepreglednih območjih. Kopše priporoča občasno žvižganje ali udarjanje s palico po kamnu, nikakor pa ni potrebe po glasnem kričanju, saj z njim vznemirjamo celoten gozdni prostor.

FOTO: Jože Suhadolnik

Medved se namreč po besedah Kopšeta srečanjem s človekom praviloma izogiba.

11 do 14 volkov na območju Pohorja

»Vseeno pa do srečanj lahko pride, zato je pomembno, da se v taki situaciji pravilno odzovemo,« je dejal in dodal, da enako velja tudi za volka, ki se je na Pohorju vnovič pojavil pred dvema sezonama in se uspešno ustalil na prostranem ovršju Pohorja. Po zbranih informacijah zavoda si je na površju Pohorja našlo prostor od 11 do 14 osebkov volkov. Če kljub temu srečamo medveda ali volka, ostanimo mirni, opozorimo nase z mirnim glasom in se počasi umaknimo v smeri svojega prihoda.

Letos so tako lovske kamere večkrat zabeležile prisotnost medveda na različnih delih na ovršju Pohorja, julija na območju Ribniškega Pohorja, nazadnje pred nekaj dnevi pa v bližini Klopnega vrha. FOTO: Mateja Celin

Z našim mirnim odzivom se živali ne bodo počutile ogrožene in se bodo praviloma umaknile. Še posebej pri medvedu ne poskušamo bežati ali plezati na drevo, saj so medvedi zelo dobri plezalci in tekači. Zverema se nikoli namerno ne približujemo in jima pustimo dovolj prostora za nadaljevanje njunih poti, poudarja Kopše. Več težav je lahko, kadar imamo s sabo psa. Ta naj bo po njegovih besedah med sprehodom v gozdu vedno na povodcu, saj se v Sloveniji največ napadov medveda na človeka zgodi prav zaradi spuščenega psa, ki razdraži medveda in se v begu vrne h gospodarju.

Upoštevanje pravil gozdnega bontona

Kot je poudaril Kopše, primera napada volka na človeka v Sloveniji ne poznamo, a previdnost vseeno velja tudi pri srečanju z njim, saj volkovi psov v naravnem okolju ne tolerirajo. Na zavodu za gozdove pa so ob tem spomnili tudi na to, da je za ohranjanje ravnovesja v gozdu med obiskovalci in njegovimi živalsko-rastlinskimi prebivalci nujno tudi dosledno upoštevanje pravil gozdnega bontona glede dovoljenih količin nabranih gozdnih dobrot. Za gobe velja, da jih posameznik lahko za lastne potrebe dnevno nabere največ dva kilograma.

»Vse, kar je več kot to, še posebej v času gobarskih konic z množičnim obiskom gozdov, ogroža naravno ravnovesje,« je pojasnil Kopše. Kot ob tem še dodajajo na zavodu, je gozd prostor svobode, a tudi spoštovanja in odgovornosti, predvsem do njegovih živalsko-rastlinskih prebivalcev in lastnika. Odgovorno obnašanje v njem pomeni, da ne škodujemo rastlinam in ne vznemirjamo živali, iz njega odnesemo vse odpadke, ne vozimo tam, kjer to ni dovoljeno, in ne oviramo gospodarjenja z gozdovi. Na Pohorju je to po njihovem še posebej izpostavljeno, ker gre za območje, pomembno tako z gozdnogospodarskega kot naravovarstvenega vidika.