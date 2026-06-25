  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Na poti proti Kopru že zastoji, Dars poziva k strpnosti

    Na Prometno-informacijskem centru so opozorili na posamezna obdobja poletja, ko bo tranzitni turistični promet še posebej izrazit.
    Trenutno sta zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. FOTO: Mavric Pivk
    Galerija
    Trenutno sta zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. FOTO: Mavric Pivk
    R. I.
    25. 6. 2026 | 08:57
    25. 6. 2026 | 09:26
    5:16
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Konec šole in praznični dan ter za mnoge podaljšan konec tedna so na slovenske ceste pričakovano prinesli tudi gnečo. Zastoji so po podatkih Prometno-informacijskega centra na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru.

    image_alt
    V Ljubljani nove zapore cest: zaprti Vilharjeva in Tbilisijska

    Trenutno sta zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt od ponedeljka, 29. junija, od 17. ure, in sicer za predvidoma 14 dni. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec.

    Na štajerski avtocesti bo do 15. julija zaprt priključek Šentilj proti Mariboru.

    Na Prometno-informacijskem centru so ob tem opozorili na posamezna obdobja poletja, ko bo zaradi začetka oziroma zaključka počitnic v številnih evropskih državah tranzitni turistični promet še posebej izrazit. Na pretočnost lahko vplivajo tudi delovne zapore in vremenske razmere.

    Voznikom svetujejo, da pred odhodom na pot preverijo prometne razmere na www.promet.si ali v aplikaciji Promet+, pravočasno načrtujejo pot in postanke, poskrbijo za zadostno količino tekočine in za volan sedejo spočiti.

    Danes po Sloveniji do 22. ure sicer velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t. Izjemoma je dovoljen promet tovornih vozil, če se prevozi izvajajo zaradi pretovornih operacij in potekajo v in iz koprskega pristanišča.

    Na štajerski avtocesti je v predorih Golo Rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze.

    Dars ob pričakovani gneči na cestah poziva k strpnosti

    Z začetkom poletnih počitnic in turistične sezone je pred nami eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna. Dars voznike poziva, naj se na pot odpravijo pravočasno, dobro pripravljeni in z veliko mero strpnosti. Opozorili so še, da je hoja po avtocesti prepovedana in smrtno nevarna ter pozvali k ustvarjanju reševalnega pasu v primeru zastoja.

    Pomembno je, da vozniki predvidijo dovolj postankov za počitek, s seboj vzamejo zadostno količino tekočine ter poskrbijo za vse, kar bi utegnili potrebovati na morebitno daljši poti, so zapisali v Darsu. Pred odhodom in med vožnjo jim priporočajo redno spremljanje prometnih informacij.

    Opozarjajo, da je hoja po avtocesti prepovedana in smrtno nevarna. »To velja tudi za druge neprimerne aktivnosti, ki smo jim bili priča v zadnjem času,« so dodali. V primeru izrednih dogodkov, kot so okvara vozila, prometna nesreča ali druga nevarnost, je treba vozilo čim prej zapustiti in se umakniti zunaj vozišča, na varno za varnostno ograjo.

    Izpostavili so tudi pomen varnostnega pasu v primeru zastoja. Vozila na skrajnem levem prometnem pasu se morajo umakniti skrajno levo (tudi čez robno črto smernega vozišča), vozila na desnem oziroma morebitnem srednjem prometnem pasu pa skrajno desno (po potrebi tudi na odstavni pas), so zapisali.

    Danes po Sloveniji do 22. ure sicer velja omejitev prometa tovornih vozi. FOTO: Roman Šipić
    Danes po Sloveniji do 22. ure sicer velja omejitev prometa tovornih vozi. FOTO: Roman Šipić

    Na avtocestah s tremi prometnimi pasovi se reševalni pas ustvari med levim in srednjim prometnim pasom. Vozniki na levem pasu se umaknejo skrajno levo, vozniki na srednjem in desnem pasu pa skrajno desno.

    Poudarili so še, da se reševalni pas začne ustvarjati takoj, ko se promet začne ustavljati oziroma upočasnjevati, ne šele ob prihodu intervencijskih vozil. Ob tem so opozorili, da je prepovedano voziti za reševalnimi vozili ali se vključevati v koridor, namenjen njihovemu prehodu.

    Da vstopamo v »rdeče« obdobje, ko je za vsak konec tedna do začetka septembra na prometnem koledarju napovedana visoka gostota prometa, so izpostavili tudi na Agenciji za varnost prometa.

    Danes se tako začenja nacionalna preventivna akcija Varno v poletje/Ustvarite reševalni pas, ki bo potekala do konca avgusta. Z njo med šolskimi počitnicami agencija v sodelovanju s policijo in drugimi deležniki opozarja na ključne nevarnosti, ki prežijo na udeležence v prometu.

    image_alt
    Mesec dni po 11-urni zapori avtoceste uprava odgovarja, kje je bila veterinarka

    Na dve prometno najbolj obremenjeni soboti, 11. julija in 8. avgusta, bo agencija na avtocestnih počivališčih delila brezplačno vodo ter napotke za varno vožnjo, kot so pravilno pripenjanje z varnostnim pasom, vzpostavitev reševalnega pasu, osredotočenost in ustrezno psihofizično stanje.

    »Poletje prinaša več potovanj, gostejši promet in številne poti na dopust, zato je prav v tem času odgovornost vsakega udeleženca v prometu še posebej pomembna. Letos žal beležimo poslabšanje prometnovarnostnih razmer, zato voznike pozivamo, naj za volan sedejo spočiti, trezni in zbrani,« je dejala direktorica agencije Saša Jevšnik Kafol.

    Sorodni članki

    Novice  |  Slovenija
    Dan državnosti

    »Očitno so nekateri prišli navijat, ne pa slavit rojstnega dneva države«

    Ob robu državne proslave na predvečer današnjega dneva državnosti so se predstavniki politike strinjali, da smo lahko ponosni na državo, ki smo jo ustvarili.
    25. 6. 2026 | 07:12
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Poslanica predsednika vlade

    Janša v poslanici: Zaradi politike izključevanja so nas prehiteli mnogi

    V nagovoru ob prazniku je zapisal, da tokrat pred nami niso tanki ali barikade, niti pandemija, vendar to ne pomeni, da izzivov ni.
    25. 6. 2026 | 07:27
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Slovenija
    Državna proslava

    Nataša Pirc Musar: Prosim vas, da spoštljivo končam svoj govor

    Žvižgi na državni proslavi: predsednico ob besedah o pomenu nevladnikov in civilni družbi del publike glasno izžvižgal.
    24. 6. 2026 | 19:57
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Državna proslava

    Na Trg republike pripuščene tudi zvezde

    Po pritisku predsednice republike in opozicije dobrodošli tudi praporščaki z zvezdo. Zaradi tega se bo proslave udeležilo več opozicijskih poslancev kot sicer.
    Uroš Esih 23. 6. 2026 | 12:43
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    SD Ljubljana ostro proti predsedniku stranke Matjažu Hanu

    Predsedstvo SD Ljubljana zahteva, da mora biti odgovor na volitve 2026 resna politična, organizacijska in komunikacijska prenova in nadgradnja stranke.
    Uroš Esih 24. 6. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Državna proslava

    Nataša Pirc Musar: Prosim vas, da spoštljivo končam svoj govor

    Žvižgi na državni proslavi: predsednico ob besedah o pomenu nevladnikov in civilni družbi del publike glasno izžvižgal.
    24. 6. 2026 | 19:57
    Preberite več
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Slovo

    Umrl je Jurij Hartman

    Umetnik najmlajše generacije je kljub rosnim letom ustvaril pomemben opus.
    24. 6. 2026 | 15:04
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča pri Blejskem gradu

    Policija: Otrok med hojo stopil na rob in padel v globino

    Družina iz Madžarske je hodila po poti okoli Blejskega gradu. Otrok se je pri padcu hudo poškodoval.
    24. 6. 2026 | 13:42
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

    Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 10:45
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ŠKODA

    Preden zaklenete vrata, naredite še eno preprosto potezo

    Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
    22. 6. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

    Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
    18. 6. 2026 | 10:43
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

    Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
    Promo Delo 22. 6. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Glavoboli

    Glavobole lahko poslabša tudi slab zrak

    Onesnaževala in povišane ravni CO₂ v prostorih vplivajo na počutje. Glavoboli med najpogostejšimi zdravstvenimi težavami.
    Milka Bizovičar 24. 6. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Nespečnost

    Spanje ni razkošje, ampak temelj dobrega zdravja

    Motnje spanja prizadenejo vse več ljudi, posledica pa ni samo utrujenost, ampak tudi večje tveganje za kronične bolezni.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 6. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kapitalski trgi 2026: kako okrepiti finančno moč Evrope in regije

    Dostop do kapitala bo odločal o prihodnji konkurenčnosti Evrope. Kampanja Kapitalski trgi 2026 odpira ključna vprašanja razvoja.
    23. 6. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Podjetja na bankah potencialno izgubljajo milijone

    Več kot 11 milijard evrov mrtvega kapitala v bančnih vlogah, na kapitalskih trgih pa drobtinice.
    Milka Bizovičar 23. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    gneča na cestahprometprimorska avtocestazastojignečaprometne razmere

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javni promet

    Bo avtobus po Ljubljani hitrejši od avtomobila?

    Javni promet nameravajo razogljičiti z elektriko in vodikom, avtomobile pa prehiteti z rumenimi pasovi in hitrimi progami.
    Borut Tavčar 25. 6. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Komentarji
    Vredno branja

    Na poti v porodnišnico so starše ustavile barikade

    Hvaležen sem, da sem imel možnost, priložnost in praktično privilegij, da sem se po desetletjih šolanja in službe lahko preizkusil tudi v podjetništvu.
    25. 6. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Dopust

    Hrvaška ni samo morje. Katere so najlepše reke za vroče poletne dni?

    Čeprav so morje in otoki še vedno glavni simbol poletja na Hrvaškem, vse več obiskovalcev v vročih poletnih dneh odkriva tudi lepote rek.
    25. 6. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Mladi zvezdnik BiH navdušil Ibrahimovića: Predstavila se je nova zvezda

    Nogometaši Bosne in Hercegovine so se včeraj veselili zmage nad Katarjem, s katero so si zagotovili napredovanje v izločilne boje. Blestel je Kerim Alajbegović.
    25. 6. 2026 | 10:09
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Ruttejeve izjave razburile, Iran Nato obtožil sokrivde v vojni

    Obrambno ministrstvo v Rimu je dejalo, da so njegove izjave poslale »popolnoma zavajajoče sporočilo«.
    25. 6. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Dopust

    Hrvaška ni samo morje. Katere so najlepše reke za vroče poletne dni?

    Čeprav so morje in otoki še vedno glavni simbol poletja na Hrvaškem, vse več obiskovalcev v vročih poletnih dneh odkriva tudi lepote rek.
    25. 6. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Mladi zvezdnik BiH navdušil Ibrahimovića: Predstavila se je nova zvezda

    Nogometaši Bosne in Hercegovine so se včeraj veselili zmage nad Katarjem, s katero so si zagotovili napredovanje v izločilne boje. Blestel je Kerim Alajbegović.
    25. 6. 2026 | 10:09
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Ruttejeve izjave razburile, Iran Nato obtožil sokrivde v vojni

    Obrambno ministrstvo v Rimu je dejalo, da so njegove izjave poslale »popolnoma zavajajoče sporočilo«.
    25. 6. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Familypark – doživite največji avstrijski zabaviščni park!

    En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
    Promo Delo 22. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
    Vredno branja

    »Če česa v Sloveniji ne manjka, je to znanje« (video)

    Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 15:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Z evropskimi sredstvi do zmogljivejšega distribucijskega omrežja

    Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
    Promo Delo 22. 6. 2026 | 14:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Do leta 2035 bi lahko bilo na voljo 19 milijard evrov investicij

    Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
    24. 6. 2026 | 13:48
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Počitnice naj prinesejo spomine, ne visokih računov

    Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
    24. 6. 2026 | 10:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NOVOST

    V ZDA beležijo rekordno rast: kako bo po novem pri nas?

    Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    V slovenske domove prihaja nova tehnologija

    Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
    22. 6. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  140 let inovacij
    Vredno branja

    Prestiž, ki sledi vašemu ritmu

    Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 15:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRVA POMOČ

    Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

    Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
    Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sedem razlogov, zakaj se boste letos poleti več smejali

    Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
    22. 6. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

    Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 15:11
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

    Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
    Promo Delo 18. 6. 2026 | 09:28
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo