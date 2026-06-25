Na poti proti Kopru že zastoji, Dars poziva k strpnosti

Konec šole in praznični dan ter za mnoge podaljšan konec tedna so na slovenske ceste pričakovano prinesli tudi gnečo. Zastoji so po podatkih Prometno-informacijskega centra na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru.

Trenutno sta zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt od ponedeljka, 29. junija, od 17. ure, in sicer za predvidoma 14 dni. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec.

Na štajerski avtocesti bo do 15. julija zaprt priključek Šentilj proti Mariboru.

Na Prometno-informacijskem centru so ob tem opozorili na posamezna obdobja poletja, ko bo zaradi začetka oziroma zaključka počitnic v številnih evropskih državah tranzitni turistični promet še posebej izrazit. Na pretočnost lahko vplivajo tudi delovne zapore in vremenske razmere.

Voznikom svetujejo, da pred odhodom na pot preverijo prometne razmere na www.promet.si ali v aplikaciji Promet+, pravočasno načrtujejo pot in postanke, poskrbijo za zadostno količino tekočine in za volan sedejo spočiti.

Danes po Sloveniji do 22. ure sicer velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t. Izjemoma je dovoljen promet tovornih vozil, če se prevozi izvajajo zaradi pretovornih operacij in potekajo v in iz koprskega pristanišča.

Na štajerski avtocesti je v predorih Golo Rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze.

Dars ob pričakovani gneči na cestah poziva k strpnosti

Z začetkom poletnih počitnic in turistične sezone je pred nami eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna. Dars voznike poziva, naj se na pot odpravijo pravočasno, dobro pripravljeni in z veliko mero strpnosti. Opozorili so še, da je hoja po avtocesti prepovedana in smrtno nevarna ter pozvali k ustvarjanju reševalnega pasu v primeru zastoja.

Pomembno je, da vozniki predvidijo dovolj postankov za počitek, s seboj vzamejo zadostno količino tekočine ter poskrbijo za vse, kar bi utegnili potrebovati na morebitno daljši poti, so zapisali v Darsu. Pred odhodom in med vožnjo jim priporočajo redno spremljanje prometnih informacij.

Opozarjajo, da je hoja po avtocesti prepovedana in smrtno nevarna. »To velja tudi za druge neprimerne aktivnosti, ki smo jim bili priča v zadnjem času,« so dodali. V primeru izrednih dogodkov, kot so okvara vozila, prometna nesreča ali druga nevarnost, je treba vozilo čim prej zapustiti in se umakniti zunaj vozišča, na varno za varnostno ograjo.

Izpostavili so tudi pomen varnostnega pasu v primeru zastoja. Vozila na skrajnem levem prometnem pasu se morajo umakniti skrajno levo (tudi čez robno črto smernega vozišča), vozila na desnem oziroma morebitnem srednjem prometnem pasu pa skrajno desno (po potrebi tudi na odstavni pas), so zapisali.

Danes po Sloveniji do 22. ure sicer velja omejitev prometa tovornih vozi. FOTO: Roman Šipić

Na avtocestah s tremi prometnimi pasovi se reševalni pas ustvari med levim in srednjim prometnim pasom. Vozniki na levem pasu se umaknejo skrajno levo, vozniki na srednjem in desnem pasu pa skrajno desno.

Poudarili so še, da se reševalni pas začne ustvarjati takoj, ko se promet začne ustavljati oziroma upočasnjevati, ne šele ob prihodu intervencijskih vozil. Ob tem so opozorili, da je prepovedano voziti za reševalnimi vozili ali se vključevati v koridor, namenjen njihovemu prehodu.

Da vstopamo v »rdeče« obdobje, ko je za vsak konec tedna do začetka septembra na prometnem koledarju napovedana visoka gostota prometa, so izpostavili tudi na Agenciji za varnost prometa.

Danes se tako začenja nacionalna preventivna akcija Varno v poletje/Ustvarite reševalni pas, ki bo potekala do konca avgusta. Z njo med šolskimi počitnicami agencija v sodelovanju s policijo in drugimi deležniki opozarja na ključne nevarnosti, ki prežijo na udeležence v prometu.

Na dve prometno najbolj obremenjeni soboti, 11. julija in 8. avgusta, bo agencija na avtocestnih počivališčih delila brezplačno vodo ter napotke za varno vožnjo, kot so pravilno pripenjanje z varnostnim pasom, vzpostavitev reševalnega pasu, osredotočenost in ustrezno psihofizično stanje.

»Poletje prinaša več potovanj, gostejši promet in številne poti na dopust, zato je prav v tem času odgovornost vsakega udeleženca v prometu še posebej pomembna. Letos žal beležimo poslabšanje prometnovarnostnih razmer, zato voznike pozivamo, naj za volan sedejo spočiti, trezni in zbrani,« je dejala direktorica agencije Saša Jevšnik Kafol.