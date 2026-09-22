Odprli največjo sončno elektrarno v Sloveniji

Na Prapretnem nad Trbovljami je Holding Slovenske elektrarne (HSE) danes odprl drugo in tretjo enoto sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom, s čimer je kompleks postal največja sončna elektrarna v Sloveniji. Naložba je vredna 10,8 milijona evrov, umeščena pa je na območje nekdanjega premogovništva, ki mu želijo dati novo razvojno vsebino.

Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je od odprtju izpostavil projekt kot primer energetske preobrazbe Zasavja. Po njegovih besedah takšne naložbe kažejo, kako je mogoče degradirana območja, ki so bila desetletja povezana s premogom, ponovno oživiti in jim dati novo razvojno vsebino. Dejal je, da lahko sredstva pravičnega prehoda pomagajo območjem, ki so bila desetletja povezana s premogom, pri iskanju novih razvojnih priložnosti.

Slovenija mora biti po njegovem odprta za čiste tehnologije in domače vire energije, saj lahko s tem zmanjšuje odvisnost od uvoza. Poudaril je, da bo zaradi elektrifikacije prometa, ogrevanja in gospodarstva v prihodnje potrebne še več zanesljive električne energije iz domačih, nizkoogljičnih virov. Ob obnovljivih virih je omenil tudi nadaljevanje aktivnosti pri projektu drugega bloka krške nuklearke.

Projekt Sončne elektrarne Prapretno je prvi slovenski energetski projekt, ki je pridobil tri milijone evrov iz evropskega sklada za pravični prehod. Generalni direktor HSE Tomaž Štokelj je poudaril pomen novih obnovljivih virov in hranilnikov za zmanjševanje uvozne odvisnosti ter večjo odpornost elektroenergetskega sistema.

»Izgradnja novih obnovljivih virov in hranilnikov energije je še posebej pomembna v luči aktualnih geopolitičnih razmer v svetu, ko se povečuje negotovost dobav plina in nafte, cene teh energentov pa so vse bolj nepredvidljive. S projekti, kot je ta na Prapretnem, zmanjšujemo uvozno odvisnost države, s tem pa krepimo odpornost slovenskega elektroenergetskega sistema in države kot celote. Skupina HSE, ki je nosilka zelenega prehoda slovenske energetike, bo pri tem še naprej igrala odločilno vlogo,« je povzel Štokelj.

Pri projektu je sodelovala tudi lokalna skupnost. Poslovni direktor HSE Uroš Podobnik je sodelovanje z občinama Trbovlje in Hrastnik označil za primer partnerskega umeščanja energetskih objektov v prostor. Hrastniški župan Marko Funkl pa je poudaril, da se Zasavje po zaprtju rudnikov postopoma vrača na energetski zemljevid. HSE je z občinama Trbovlje in Hrastnik sklenil dogovor, po katerem jima bo namenil 10 odstotkov proizvedene električne energije po proizvodni ceni.

Namestnica vodje predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Barbara Jermol Marcinčak je dejala, da komisija slovenskima premogovniškima regijama namenja 258 milijonov evrov iz sklada za pravični prehod. Sredstva podpirajo razvoj in inovacije lokalnega gospodarstva, večjo dostopnost stanovanj in energetsko preobrazbo.

»Gre za odličen primer pravičnega prehoda, in sicer preobrazbo nekdanjih industrijskih zemljišč v vir čiste energije za 1600 gospodinjstev, ki je nekdanjo premogovniška regijo postavila na zemljevid energetskega sistema prihodnosti,« je dodala Jermol Marcinčakova.

Celoten kompleks Sončne elektrarne Prapretno ima 17.946 sončnih modulov s skupno močjo 9,8 megavata in bo po ocenah proizvedel 10,2 gigavatne ure elektrike na leto. Elektrarno dopolnjuje baterijski hranilnik z močjo sedem megavatov in zmogljivostjo 14 megavatnih ur.

Prva enota elektrarne obratuje od leta 2022, novi enoti pa sta trenutno v poskusnem obratovanju. Ob odprtju so predstavili tudi 1,7 kilometra dolgo Sončno učno pešpot Prapretno. Na šestih vsebinskih točkah obiskovalce seznanja z zgodovino območja, njegovo preobrazbo ter delovanjem sončne elektrarne in baterijskega hranilnika.