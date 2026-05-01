    Na praznik dela nagovorili rojake Pirc Musar, Golob, Stevanović in Lotrič

    Državljane so ob prazniku dela nagovorili predsednica Nataša Pirc Musar, predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in predsednik državnega sveta Marko Lotrič.
    Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na praznik dela nagovorila državljane. FOTO: Voranc Vogel
    R. I., STA
    1. 5. 2026 | 08:05
    1. 5. 2026 | 08:25
    Praznik dela je praznik vseh, ki s svojim delom, znanjem, trudom in predanostjo vsak dan ohranjajo Slovenijo in svet v gibanju, je v poslanici ob 1. maju poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar. »Vaše delo je temelj naše družbe, naše blaginje in naše prihodnosti,« je zapisala.

    Prvi maj v času humanoidnih robotov

    Po njenih besedah naj praznik dela opominja, da tehnološki napredek brez človeka ni resničen napredek. »Digitalizacija, umetna inteligenca, nove oblike dela in globalne spremembe lahko prinašajo razvoj le, če hkrati ohranjamo spoštovanje do človekovega dela, njegove varnosti in dostojanstva.«

    Predsednica je prepričana, da delavski boj ni le del zgodovine, temveč ostaja živ tudi danes. »Naj bo 1. maj tudi priložnost za hvaležnost – za priznanje vsakemu od vas, ki prispevate k skupnemu dobremu,« je dodala ter ob mednarodnem prazniku dela vsem delavcem iskreno čestitala.

    image_alt
    Janša pošilja izhodišča za koalicijo: prejem potrdili le Demokrati

    Praznik dela obeležujemo v večini držav sveta v spomin na zatrtje delavskih protestov v Chicago 1. maja 1886, ko so delavci zahtevali osemurni delovnik. V spopadu s policijo je bilo ubitih več ljudi, vsakoletne demonstracije v spomin na te dogodke pa so sčasoma prerasle v proslave in simbol delavskega boja.

    Stevanović: Smo pripravljeni braniti tisto, kar je bistvo dostojnega življenja?

    Le govoriti o delavskih pravicah ni dovolj, čas je za njihovo uresničevanje, pa je v poslanici ob prazniku dela poudaril predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Praznik dela je po njegovih besedah praznik ljudi, ki morajo ohraniti moč in nadzor nad razvojem trga dela, da delo ne bo privilegij, temveč priložnost.

    Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović FOTO: Blaž Samec

    »To je dan, ko se ne spominjamo samo zgodovinskih bojev za delavske pravice, ampak se moramo tudi preizpraševati, ali smo kot družba pripravljeni braniti tisto, kar je bistvo dostojnega življenja: svobodno izbiro, pošteno plačilo za pošteno delo in pravico, da človek sam odloča o svoji poti,« je zapisal. Mednarodni praznik dela po njegovem ni praznik institucij, temveč ljudi.

    Ob tem je opozoril, da se svet dela spreminja hitreje kot kadar koli prej. Negotovost postaja nova norma, prekarno delo pa ni več izjema, temveč vsakdan mnogih. »To ni smer, ki jo lahko sprejmemo kot neizogibno,« je poudaril.

    Tea Jarc: Na prihodnjih volitvah bo prišel sodni dan

    Po njegovih besedah delo ne sme biti prisila, temveč izbira. »In vsak mora imeti možnost, da od tega dela tudi dostojno živi. Brez strahu, brez poniževanja, brez občutka, da je le številka v sistemu.«

    Posebej je izpostavil tudi izzive digitalizacije in umetne inteligence. »Ne smemo dopustiti, da tehnologija odloča namesto ljudi in da algoritmi določajo vrednost človekovega dela, njegovo prihodnost ali njegovo mesto v družbi. Tehnologija mora služiti človeku, ne obratno. Zato moramo prevzeti nadzor in odgovornost nad njenim razvojem, ne pa nemo opazovati, kako nam kroji življenje. Moč mora ostati tam, kjer je njeno mesto – pri ljudeh.«

    image_alt
    Ko slovenski študentje ne poznajo več strokovnih izrazov v materinščini

    »Danes je čas, da pravice tudi uresničujemo. Da ustvarimo okolje, kjer delo ni privilegij, ampak priložnost. Kjer svoboda ni le beseda, ampak vsakodnevna realnost. In kjer človek ni prilagodljiv do točke, ko izgubi dostojanstvo,« je dodal. »Naj nas ta dan spomni, da dostojanstvo ni nekaj, kar ti nekdo podeli. Je nekaj, kar ti pripada. In tega si ne bomo več pustili vzeti,« je sklenil in državljanom čestital ob prazniku.

    Lotrič: Delo mora biti nagrajeno, ne kaznovano

    S poslanico se je oglasil tudi predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Opozoril je, da je v času spreminjajočih se oblik zaposlitve nujno jasno opredeliti vrednotenje dela.

    Predsednik državnega sveta Marko Lotrič FOTO: Jože Suhadolnik

    »Delo mora biti nagrajeno, ne kaznovano,« je zapisal in poudaril, da je treba ustvarjati okolje, v katerem se delo splača. »V nasprotnem primeru delo izgublja svoj smisel.« Po njegovih besedah mora posameznik za svoje delo prejeti pošteno plačilo in občutek, da njegov prispevek šteje. »Družba, ki dela ne ceni, dolgoročno izgublja svojo stabilnost in razvojni potencial.«

    Slavnostni govornik Samo Zver: Želim si, da bi se Prekmurje razvijalo hitreje

    Kot enega ključnih izzivov je izpostavil tudi davčno razbremenitev dela ter pomen podjetništva. »Brez podjetnosti ni novih delovnih mest. In brez teh ni blaginje.« »Prihodnost uspešne družbe ne temelji na nasprotovanju med delom in kapitalom, temveč na njunem sodelovanju. Zaposleni in podjetniki niso nasprotniki, ampak partnerji, ki skupaj ustvarjajo vrednost,« je še poudaril.

    Golob: Pravice, ki jih povezujemo z delom, niso samoumevne

    Pravice, ki jih danes povezujemo z delom, niso samoumevne, temveč so bile pridobljene s pogumom, solidarnostjo in vztrajnostjo, je v poslanici ob 1. maju poudaril predsednik vlade Robert Golob. Zato jih moramo po njegovih besedah razumeti kot trajno zavezo – da jih ohranjamo, nadgrajujemo in prilagajamo času, v katerem živimo. Premier v odhajanju je izpostavil, da je delo eden temeljnih izrazov človekovega dostojanstva. Z njim se posameznik uresničuje, skupnost pa gradi svojo trdnost in prihodnost.

    Premier Robert Golob FOTO: Jure Makovec/AFP

    Vrednost dela se po njegovih besedah ne meri le po ustvarjenem, temveč tudi po občutku varnosti, možnosti za dostojno življenje in prepričanju, da je trud prepoznan in spoštovan. Prav v odnosu družbe do dela se razkrije, kakšna je ta v resnici.

    Anketa: Stevanović prelomil največ predvolilnih obljub, sledi mu Golob

    Ob tem je opozoril na posledice hitro spreminjajočega se sveta, ki se odražajo tudi na trgu dela. Spreminjajo se poklici, načini dela in pričakovanja, s tem pa tudi občutek varnosti med ljudmi. A prav v teh spremembah vidi priložnost za oblikovanje pravičnejšega in bolj vključujočega okolja. Napredek je lahko dolgoročen le, če ga ljudje tudi dejansko občutijo.

    V takšnih okoliščinah se mu zdi ključno ohranjati zaupanje, spoštovati različnost pogledov in iskati skupne poti naprej. Stabilnost in sodelovanje po njegovem nista samoumevna, temveč sta rezultat odločitev in ravnanj.

    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Tea Jarc: Na prihodnjih volitvah bo prišel sodni dan

    Zadnja tri leta je Tea Jarc (letnik 1987) konfederalna sekretarka Evropske konfederacije sindikatov s približno 45 milijoni članov.
    Gorazd Utenkar 30. 4. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Nekdanji ukrajinski poveljnik: Rusijo bo premagala nova sila

    General Valerij Zalužni, nekdanji vrhovni poveljnik ukrajinske vojske, je spregovoril o tem, kako tehnološki napredek spreminja naravo vojne.
    Novica Mihajlović 30. 4. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Črna kronika

    Učiteljica matematike, ki naj bi bila del mamilarske družbe, ostaja za zapahi

    Sodišče je zavrnilo predlog za hišni pripor. Bila naj bi zelo pomemben člen kriminalne mamilarske združbe.
    27. 4. 2026 | 15:48
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnologije

    Nastala je nova jedrska sila

    Erik Mannens: UI bi morali uporabljati za zdravljenje bolezni, nove materiale, ne pa za iskanje naslednje tarče v Iranu ali Gazi.
    Borut Tavčar 30. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

    Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPOMLADANSKI ODKLOP

    Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

    Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
    Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Pet idej za aktiven pobeg v hrvaško naravo

    Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

    Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 15:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Ferplej

    Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

    Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Druga kariera

    Po delovne izkušnje še pred zadnjim sodnikovim žvižgom

    V športu nekatere kompetence lahko bolje razvijemo, pravita nekdanja vrhunska športnika Jernej Mencinger in Miran Stanovnik.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Krožno gospodarstvo

    Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

    Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Gradbeništvo

    Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

    Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Šport  |  Kolesarstvo
    Spremljamo v živo

    Vprašanje je, ali bo Pogačar zmagal na vseh etapah dirke po Romandiji

    Vprašanje je tudi, ali se bo Pogačar zdaj z Rogličem boril za etapne zmage?
    Miroslav Cvjetičanin 1. 5. 2026 | 08:31
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Minnesota izločila Denver, Nikola Jokić: V Srbiji bi nas vse odpustili

    Denver Nuggets srbskega zvezdnika je že v prvem krogu končnice severnoameriške lige NBA s 4:2 izgubil proti Minnesoti Timberwolves.
    1. 5. 2026 | 08:29
    Preberite več
