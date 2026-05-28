Na primorki spet stojijo, pri Vrhniki okvarjeno vozilo

Na primorski avtocesti že nastajajo zastoji. Prometnoinformacijski center opozarja, da je na počasnem pasu med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, za Štampetovim mostom, okvarjeno vozilo. Vozilo je okvarjeno tudi med predorom Dekani in Črnim Kalom proti Ljubljani.

Promet je zaradi prometne nesreče oviran tudi med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Zaradi del nastajajo zastoji tudi med Uncem in Postojno v smeri Kopra.

Na vipavski hitri cesti med Vipavo in Selom proti Italiji ter na primorski avtocesti med Ravbarkomando in Uncem proti Ljubljani promet ovira predmet na vozišču.

Na štajerski avtocesti je oviran promet pred Šentjakobom proti Ljubljani, vozilo pa je okvarjeno med Celjem center in Celjem zahod proti Ljubljani.