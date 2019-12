Na Primorki zastoj v smeri Ljubljane, čaka se slabo uro

Zaradi zastoja na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano v smeri proti Ljubljani se potovalni čas podaljša za skoraj eno uro, navaja Prometno-informacijski center.



Obvoz za osebna vozila je možen po cesti Vrhnika ​– Horjul ​– Dobrova ​– Ljubljana ali Vrhnika ​– Borovnica ​– Podpeč​ – Ljubljana.







Dars opozarja, da se bo v smeri proti Hrvaški danes popoldne in jutri dopoldne povečal promet iz smeri Avstrije in Italije. Do novega leta gre ob delovnih dneh pričakovati povečan tovorni promet: največ v petek, 27. decembra, in sicer na avtocesti A1 med Italijo in Madžarsko. V soboto se začnejo počitnice v Nemčiji; 25. in 26. decembra sta praznika v večjem delu Evrope.



V Sloveniji ob praznikih velja omejitev tovornega prometa med 8. in 21. uro.



Medtem ko na avtocestnih odsekih ni predvidenih večjih obnovitvenih del, le občasna krajša vzdrževalna dela, so do 30. decembra med 20. in 5. uro zjutraj predvidene naslednje popolne zapore predora Šentvid zaradi glavnega pregleda in vzdrževalnih del.



Proti Ljubljani:

​– v noči s četrtka na petek (19. in 20. december 2019),

​– v noči s ponedeljka na torek (23. in 24. december 2019),

​– v noči s četrtka na petek (26. in 27. december 2019),

​– v noči s petka na soboto (27. in 28. december 2019).



Proti Kranju:

​– v noči s četrtka na petek (19. in 20. december 2019),

​– v noči z nedelje na ponedeljek (22. in 23. december 2019),

​– v noči z nedelje na ponedeljek (29. in 30. december 2019).



Obvoz bo urejen po Celovški cesti in ljubljanski severni obvoznici.