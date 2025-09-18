  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Na Primorskem bodo odstranjevali gnezda orientalskega sršena

    Tujerodna žuželka svetlo rjave barve z rjavo-rumenim zadkom lahko povzroča težave v kmetijstvu, zlasti v čebelarstvu, sadjarstvu in vinogradništvu.
    Piki so zelo boleči, zato ta tujerodna vrsta povzroča škodo tudi v turizmu in zdravstvu. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Piki so zelo boleči, zato ta tujerodna vrsta povzroča škodo tudi v turizmu in zdravstvu. FOTO: Shutterstock
    STA
    18. 9. 2025 | 20:19
    18. 9. 2025 | 20:19
    A+A-

    Na Primorskem bodo v prihodnjih dneh odstranjevali gnezda orientalskega sršena, ki povzroča težave v čebelarstvu, sadjarstvu in vinogradništvu. Na kmetijskem ministrstvu ob tem pozivajo vse, naj opažanja orientalskega sršena sporočijo pristojnim, gnezd pa naj ne odstranjujejo sami, saj lahko piki povzročijo hude zdravstvene težave.

    O problematiki orientalskega sršena na Primorskem so pristojni razpravljali na sredinem sestanku, ki ga je organiziralo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Dogovorili so se, da bo odstranjevanje doslej najdenih gnezd na območju Kopra izvedla Občina Koper v sodelovanju z Gasilsko brigado Koper in ob strokovni pomoči Čebelarske zveze Slovenije.

    Odstranjevanje gnezd bo potekalo v porihodnjih dneh, skladno s priporočili stroke, ki poudarja, da je gnezda treba odstraniti najpozneje do konca septembra, preden matice poiščejo nova mesta za prezimovanje, so pojasnili na ministrstvu.

    Tujerodna žuželka svetlo rjave barve z rjavo-rumenim zadkom lahko povzroča težave v kmetijstvu, zlasti v čebelarstvu, sadjarstvu in vinogradništvu, zaradi možnosti večjega števila pikov, ki so zelo boleči, pa tudi v zdravstvu ter gospodarstvu, predvsem turizmu, so pred dnevi sporočili s kmetijskega ministrstva.

    Najditelje orientalskega sršena ali njihovih gnezd opozarjajo, naj jih ne odstranjujejo sami, saj lahko piki te živali povzročijo hude zdravstvene težave. Če sršena ali gnezda opazijo, naj sporočijo na telefonsko številko 112 ali na elektronski naslov invazivke@zrsvn.si. Kmetovalce pa pozivajo, naj se obrnejo na kmetijskega svetovalca najbližjega zavoda Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zloraba zaposlenih

    Serijsko ponarejali in množično oškodovali delavce

    En obtoženec je priznal krivdo za ponarejanje listin in bil obsojen, oškodovani delavci v Mariboru na svoj denar še čakajo.
    Novica Mihajlović 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Manever koalicije, s katerim bo preskočila blokado Primca

    Zakon o digitalizaciji zdravstva vlada spet poslala v državni zbor. Obravnava predvidoma novembra. Bo šlo v tretje rado?
    Barbara Eržen 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Moda

    Kdo je ženska, ki je v Ljubljani obudila kultno veleblagovnico Nama

    Modni slog Ljubljančank in Ljubljančanov bo od zdaj naprej tudi v rokah podjetne Italijanke.
    Daša Mavrič 18. 9. 2025 | 10:35
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Odmevi

    Igor E. Bergant ne odhaja

    V medijih je zaokrožila novica o menjavi voditelja Odmevov, ki pa, kot pojasnjujejo na RTV, ne drži.
    17. 9. 2025 | 15:24
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Se bodo slabši ekonomski učinki začeli kazati tudi v Sloveniji?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Najlepše barve v naravi in na krožnikih vabijo od 19. septembra do 12. oktobra v Dolino Soče.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostni razvoj

    Trajnostno poslovanje ni le enkraten projekt

    V podjetjih trajnostni proces zahteva zmožnost prilagajanja hitrim spremembam in transparentno komunikacijo.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Razbremenitev podjetij

    Podjetja si želijo čim manj zapletenih pravil

    Cilj digitalnega svežnja je zmanjšanje upravnega bremena za vsaj 25 odstotkov za vsa podjetja ter za vsaj 35 odstotkov za mala in srednja podjetja.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dodatno zdravstveno zavarovanje

    Pacient v stiski ne sme ostati sam

    Dolgi čakalni roki, nerazumevanje navodil in digitalne ovire otežujejo manevriranje po zdravstvenem sistemu.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vlaga v stanovanju

    Ureditev prezračevanja naj bo del energetske prenove

    Po energetski sanaciji, pri menjavi oken, izolaciji strehe in fasade naravne izmenjave zraka ni več.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    tujerodne vrsteorientalski sršenkmetijstvoturizem

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Toplogredni plini

    Podnebni cilji EU se vse bolj majejo

    Evropa, ki je tradicionalno na čelu zmanjševanja izpustov, je v strahu za industrijo bolj previdna pri ambicijah.
    Peter Žerjavič 18. 9. 2025 | 20:43
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Invazivne vrste

    Na Primorskem bodo odstranjevali gnezda orientalskega sršena

    Tujerodna žuželka svetlo rjave barve z rjavo-rumenim zadkom lahko povzroča težave v kmetijstvu, zlasti v čebelarstvu, sadjarstvu in vinogradništvu.
    18. 9. 2025 | 20:19
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    SP v Tokiu

    Tako hitro že 40 let ni tekla nobena tekmovalka

    Ameriška zvezdnica Sydney McLaughlin-Levrone je z drugim najhitrejšim časom doslej zanesljivo osvojila zlato v teku na 400 metrov.
    18. 9. 2025 | 20:09
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nika Prevc najboljša Slovenka na olimpijski generalki v Predazzu

    Svetovna rekorderka se je na tekmi za veliko nagrado FIS v smučarskih skokih v Italiji izkazala z drugim mestom.
    Miha Šimnovec 18. 9. 2025 | 20:08
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Oškodovanje družbe

    Svetelšek: Nismo plačali, ker nisem podpisal

    Nekdanji predsednik uprave Engrotuš Aleksander Svetelšek vztraja, da je sporna garancijska izjava ponarejena.
    Špela Kuralt 18. 9. 2025 | 19:55
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    SP v Tokiu

    Tako hitro že 40 let ni tekla nobena tekmovalka

    Ameriška zvezdnica Sydney McLaughlin-Levrone je z drugim najhitrejšim časom doslej zanesljivo osvojila zlato v teku na 400 metrov.
    18. 9. 2025 | 20:09
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nika Prevc najboljša Slovenka na olimpijski generalki v Predazzu

    Svetovna rekorderka se je na tekmi za veliko nagrado FIS v smučarskih skokih v Italiji izkazala z drugim mestom.
    Miha Šimnovec 18. 9. 2025 | 20:08
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Oškodovanje družbe

    Svetelšek: Nismo plačali, ker nisem podpisal

    Nekdanji predsednik uprave Engrotuš Aleksander Svetelšek vztraja, da je sporna garancijska izjava ponarejena.
    Špela Kuralt 18. 9. 2025 | 19:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vseživljenjski MS Office 2021 za samo 31 EUR in Windows 11 za 13 EUR na Keysoff

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj chefi prisegajo na meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Pametni sistem za upravljanje z električno energijo

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:08
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo