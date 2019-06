Na primorski avtocesti trčila osebni avtomobil in avstrijsko reševalno vozilo

Promet je gost. FOTO: Prometno-informacijski center

Na slovenskih cestah je popoldne precej pestro. Zgodilo se je več prometnih nesreč, v katerih žal ni pokala le pločevina.S Policijske uprave (PU) Ljubljana so tako sporočili, da se je okrog 15.15 na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri naj bi bila po prvih znanih podatkih poškodovana ena oseba, kasneje se je izkazalo, da so poškodovane tri osebe. V nesreči sta bila udeležena reševalno vozilo tujih registrskih tablic in osebno vozilo prav tako tujih tablic.Gasilci GB Ljubljana in PGD Stara Vrhnika so zavarovali mesto nesreče, izklopili akumulatorja, pomagali reševalcem NMP in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine. Promet je bil na omenjenem odseku oviran in poteka po odstavnem pasu. Prometno-informacijski center sicer poroča , da je daljši zastoj nastal na primorski avtocesti med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani.Tudi na gorenjski avtocesti ni šlo brez nesreč. Zaradi prekratke varnostne razdalje sta pri počivališču Povodje v smeri Kranja trčila osebno vozilo in kombi. Nihče se ni poškodoval, je pa nastal zastoj, zaradi katerega občasno zapirajo predor Šentvid.Okrog 16.30 pa sta na štajerski avtocesti od Lukovice (pred predorom Podmilj) v smeri Celja trčili osebno in manjše tovorno vozilo, tudi tu se ni nihče poškodoval. Promet je oviran na prehitevalnem pasu.Nekaj časa je bila zaprta cesta Moste - Mengeš pri Komendi, saj sta tam trčili dve vozili. Poškodovala se je ena oseba, promet je kmalu stekel.Ob tem na Prometno-informacijskem centru še opozarjajo, da od torka, 11. junija, do sobote, 15. junija, bo promet skozi predor Karavanke v nočnem času potekal izmenično enosmerno. Od torka do petka bo zapora med 20. in 5. uro, v noči na soboto pa med 23. in 5. uro. Predvidena čakalna doba za prehod predora je okoli 30 minut.