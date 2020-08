Na primorski avtocesti zaradi trka štirih vozil kilometri zastoja

Zaradi prometne nesreče sta na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Lom v smeri proti Ljubljani zaprta prehitevalni in vozni pas, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste Promet poteka po odstavnem pasu. Nastal je zastoj do Unca, ki je trenutno dolg osem kilometrov. Potovalni čas se podaljša za 50 minut.s Policijske uprave Ljubljana nam je povedala, da so jih o nesreči obvestili ob 11.30, v njej so bila udeležena štiri vozila. Poškodovala se je ena oseba, ki so jo odpeljali z rešilnim vozilom v bolnišnico. Po prvih podatkih ne gre za hujšo poškodbo.