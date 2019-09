Na primorski avtocesti zastoj zaradi nesreče 

Na primorski avtocesti je tudi danes prišlo do prometne nesreče , promet je oviran pred priključkom Brezovica proti Ljubljani. Nastal je skoraj devetkilometrski zastoj, potovanje pa se po oceni prometnoinformacijskega centra podaljša za 26 minut. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med priključkoma Vrhnika in Brezovica.Zastoji so tudi na štajerski avtocesti pred priključkom Sl. Bistrica - jug proti Mariboru ter pred prehodom Šentilj proti Avstriji, kjer je nastala dober kilometer in pol dolga kolona. Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Jelšane, Metlika, Obrežje in Gruškovje.Zaradi vozil s spremstvom bodo danes kratkotrajne popolne zapore med Ljubljano in Bledom. Prepovedan bo promet za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton in vozila, ki prevažajo nevarno blago. Do 21. ure prav tako velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 t.