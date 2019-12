Na primorski avtocesti je med počivališčem Ravbarkomanda in priključkom Postojna zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas v smeri proti Kopru, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste Tudi med priključkoma Unec in Ravberkomanda je zaprt vozni pas v smeri Kopra, prišlo je do okvare tovornega vozila.Nastal je daljši zastoj, trenutno je dolg okoli sedem kilometrov. Potovalni čas se podaljša za približno uro. Za osebna vozila je možen obvoz po regionalni cesti Unec–Postojna.